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День святого Володимира: 2 потужні молитви, які треба прочитати зранку

Понеділок 14 липня 2025 20:40
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День святого Володимира: 2 потужні молитви, які треба прочитати зранку Дві важливі молитви на День святого Володимира (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

15 липня 2025 року православні та греко-католики вшановують пам’ять святого рівноапостольного князя Володимира, хрестителя Київської Русі. У церковному календарі ця дата має особливе значення, адже саме з Володимира розпочалося християнське життя українського народу.

Про значення цього дня та які молитви важливо прочитати саме 15 липня - розповідає РБК-Україна.

Що символізує День Володимира

Святий Володимир - одна з найвеличніших постатей української історії. Він не лише охрестив Русь у 988 році, а й заклав фундамент державності, культури, права та освіти.

Його канонізували як святого, а Церква називає його рівноапостольним - тобто рівним апостолам за значущістю звершеного діла.

Крім того, як говорять у ПЦУ, князь Володимир був не лише державником, а й реформатором, і саме "завдяки йому Русь увійшла до кола європейських християнських народів, його вибір визначив наш цивілізаційний напрямок".

У день Володимира віряни просять захисту, мудрості, зміцнення віри, а також моляться за єдність України, мир і духовну силу нації.

2 молитви, які варто прочитати 15 липня зранку

У День святого Володимира особливо важливо звернутися до Бога в тиші серця. Ось дві молитви, які можна прочитати вранці.

Молитва до святого Володимира на захист від зла та бід

О преблагий отче і просвітителю наш Святий князю Володимире, тобі поручаємо всі потреби нашого народу і свої власні. Ти охрестив Україну в ім’я Пресвятої Трійці.

Тож, святий наш покровителю, зглянься на наші мольби та моління всього народу і, як колись живучи на землі, так і тепер, прославлений у небі, молися за нас. Зглянься на немочі наші і ублагай Премилосердного Царя Небесного щоб Він не прогнівався на нас вельми, - бо через немочі, гріхи наші незліченні , - і щоб не погубив нас за беззаконня наші, але помилував і спас нас з великої милості Своєї. Хай вселить Він у серця наші покаяння та спасительний страх Божий. Хай просвітить Своєю благодаттю розум наш, щоб залишили люди стежки нечестиві і на шлях істинний навернулися, неухильно заповіді Божі та устави Святої Церкви виконували.

Моли, благосердний , Людинолюбного Бога, щоб Він виявив нам велику Свою милість. Хай збереже нас від нашестя ворожого , заколоту і розбрату, від голоду, смертельних хвороб та від усякого зла. Хай подасть нам добре поліття та плодоносність землі. Хай збільшить світло спасительної віри в країні нашій.

Невіруючих нехай до Бога приверне, єресі та розколи припинить. Щоб всі ми так у мирі на землі проживши, сподобилися з тобою вічного блаженства та хвалили і величали Бога на віки віків. Амінь.

Молитва до святого Володимира за Україну і спасіння

Святий князю Володимире! Через Тебе звертаємося і молимо Бога про всі потреби нашого народу і свої власні. Ти охрестив Русь-Україну в ім’я Пресвятої Тройці. Тож, святий наш покровителю, зглянься на наші мольби та моління всього нашого народу і, як колись - живучи на землі, так і тепер, прославлений у небі, разом з нами молися Господеві за нас.

Молися, найперше, щоб увесь наш нарід, яким ти колись управляв, у правдивому мирі, злагоді і братній любові, нарешті, з'єднався в одній спільноті Божого люду і визнавав та належно сповняв одну Христову віру, яку ти - з волі і промислу Господніх - у тоді єдиній Вселенській Православній Апостольській Церкві прийняв і в якій ти себе освятив.

Молися, щоб заповідь любови до Бога і ближніх завжди була вказівкою нашому народові у громадському житті. Живе наш нарід серед важких дочасних випробувань, тож молимо тебе, заступнику й покровителю української землі, опріч із нами вставляйся за нас до Бога і випроси нам Його благословення й необхідні благодаті в дочасних потребах.

Святий Володимире, будь нам великим опікуном і заступником у небі, як був ти печаливим князем нашим на землі. Амінь.

У День святого Володимира також важливо:

  • поставити свічку за мир і перемогу
  • приділити час родині або розмові з батьками й дітьми про історію України
  • згадати героїв, які віддали життя за державу
  • помолитися вдома або відвідати храм

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: офіційний сайт ПЦУ, християнський портал "Кіріос".

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