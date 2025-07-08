День Української Державності: точна дата, чи буде вихідний, чому відзначають це свято

Почуття єдності, національної гідності та духовного спадкоємства - ось що втілює в собі День Української Державності. Це свято не лише вшановує події минулого, але й утверджує право сучасної України на самобутність та незалежність.

Коли й ким було започатковано свято

День Української Державності був офіційно запроваджений указом Президента України Володимира Зеленського 24 серпня 2021 року. Ініціатива святкування з’явилася як частина вшанування 30-річчя незалежності України.

Перший раз це свято відзначили у 2022 році, й воно одразу набуло глибокого національного значення. Початково День Державності припадав на 28 липня - день пам’яті Володимира Великого, хрестителя Русі. Однак після переходу на новоюліанський календар дату святкування змістили - тепер свято відзначають 15 липня.

Це рішення було ухвалено у 2023 році для гармонізації з церковними святами та календарем. Так, з 2024 року українці щороку вшановують державність у нову дату, що співпадає з новим церковним календарем.

Коли святкують День Державності у 2025 році

У 2025 році День Української Державності припадає на 15 липня, що є офіційною новою датою згідно з церковним календарем. Цього року свято випадає на вівторок, але через дію воєнного стану воно не буде вихідним днем.

Після перемоги та повернення до мирного життя День Державності, ймовірно, знову стане офіційним святковим днем із відпочинком.

Святкування цієї дати є важливою подією не лише для віруючих, а й для всіх українців, що цінують своє походження та державність. У 2025 році українці вчетверте відзначать це свято, попри всі труднощі війни. Воно об’єднує націю в складні часи та дає надію на світле майбутнє.

День Української Державності пов'язано з Хрещенням Русі та Володимиром Великим (фото: Pixabay)

Чому це свято важливе для українців

День Української Державності є символом національної ідентичності, спадкоємності та суверенітету. Цей день нагадує, що українська держава має глибоке історичне коріння, яке починається ще з часів Київської Русі.

У 988 році відбулося Хрещення Русі - подія, яка визначила духовний вибір народу і заклала підвалини для розвитку культури та державності. Свято вшановує не лише князя Володимира, а й усіх, хто протягом століть боровся за волю та самостійність України.

У цей день ми згадуємо і про інші етапи державотворення - козацьку добу, УНР, ЗУНР, Карпатську Україну, сучасну Незалежність. День Державності - це доказ того, що Україна ніколи не була "штучною" державою, як це намагається стверджувати країна-агресор.

Ми маємо свій герб, мову, традиції та історичний шлях, який не піддається сумніву. Саме тому День Української Державності - це більше ніж просто свято: це день гідності, пам’яті та сили духу українського народу.