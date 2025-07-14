День святого Владимира: 2 мощные молитвы, которые надо прочитать утром

15 июля 2025 года православные и греко-католики чтят память святого равноапостольного князя Владимира, крестителя Киевской Руси. В церковном календаре эта дата имеет особое значение, ведь именно с Владимира началась христианская жизнь украинского народа.

О значении этого дня и какие молитвы важно прочитать именно 15 июля - рассказывает РБК-Украина.

Что символизирует День Владимира

Святой Владимир - одна из величайших фигур украинской истории. Он не только крестил Русь в 988 году, но и заложил фундамент государственности, культуры, права и образования.

Его канонизировали как святого, а Церковь называет его равноапостольным - то есть равным апостолам по значимости совершенного дела.

Кроме того, как говорят в ПЦУ, князь Владимир был не только государственником, но и реформатором, и именно "благодаря ему Русь вошла в круг европейских христианских народов, его выбор определил наше цивилизационное направление".

В день Владимира верующие просят защиты, мудрости, укрепления веры, а также молятся за единство Украины, мир и духовную силу нации.

2 молитвы, которые стоит прочитать 15 июля с утра

В День святого Владимира особенно важно обратиться к Богу в тишине сердца. Вот две молитвы, которые можно прочитать утром.

Молитва святому Владимиру на защиту от зла и бед

О преблагий отче і просвітителю наш Святий князю Володимире, тобі поручаємо всі потреби нашого народу і свої власні. Ти охрестив Україну в ім’я Пресвятої Трійці.

Тож, святий наш покровителю, зглянься на наші мольби та моління всього народу і, як колись живучи на землі, так і тепер, прославлений у небі, молися за нас. Зглянься на немочі наші і ублагай Премилосердного Царя Небесного щоб Він не прогнівався на нас вельми, - бо через немочі, гріхи наші незліченні , - і щоб не погубив нас за беззаконня наші, але помилував і спас нас з великої милості Своєї. Хай вселить Він у серця наші покаяння та спасительний страх Божий. Хай просвітить Своєю благодаттю розум наш, щоб залишили люди стежки нечестиві і на шлях істинний навернулися, неухильно заповіді Божі та устави Святої Церкви виконували.

Моли, благосердний , Людинолюбного Бога, щоб Він виявив нам велику Свою милість. Хай збереже нас від нашестя ворожого , заколоту і розбрату, від голоду, смертельних хвороб та від усякого зла. Хай подасть нам добре поліття та плодоносність землі. Хай збільшить світло спасительної віри в країні нашій.

Невіруючих нехай до Бога приверне, єресі та розколи припинить. Щоб всі ми так у мирі на землі проживши, сподобилися з тобою вічного блаженства та хвалили і величали Бога на віки віків. Амінь.

Молитва святому Владимиру за Украину и спасение

Святий князю Володимире! Через Тебе звертаємося і молимо Бога про всі потреби нашого народу і свої власні. Ти охрестив Русь-Україну в ім’я Пресвятої Тройці. Тож, святий наш покровителю, зглянься на наші мольби та моління всього нашого народу і, як колись - живучи на землі, так і тепер, прославлений у небі, разом з нами молися Господеві за нас.

Молися, найперше, щоб увесь наш нарід, яким ти колись управляв, у правдивому мирі, злагоді і братній любові, нарешті, з'єднався в одній спільноті Божого люду і визнавав та належно сповняв одну Христову віру, яку ти - з волі і промислу Господніх - у тоді єдиній Вселенській Православній Апостольській Церкві прийняв і в якій ти себе освятив.

Молися, щоб заповідь любови до Бога і ближніх завжди була вказівкою нашому народові у громадському житті. Живе наш нарід серед важких дочасних випробувань, тож молимо тебе, заступнику й покровителю української землі, опріч із нами вставляйся за нас до Бога і випроси нам Його благословення й необхідні благодаті в дочасних потребах.

Святий Володимире, будь нам великим опікуном і заступником у небі, як був ти печаливим князем нашим на землі. Амінь.

В День святого Владимира также важно