Коли Маковія за новим календарем 2025: точна дата

Маковія - народна назва православного свята Винесення чесних древ животворчого Хреста Господнього, встановленого на честь Спасителя. Серед українців цей день відомий також як Медовий Спас.

Докладніше про те, на яку саме дату припадає свято Маковія у 2025 році, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Коли відзначати свято Маковія або Медовий Спас цього року

З 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) перейшла зі "старого" - юліанського, на "новий" - новоюліанський церковний календар. Через це дати всіх неперехідних свят (з нерухомими датами) змістились на 13 днів раніше.

Так сталось і з одним із важливих літніх свят, присвячених Спасителю - Винесенням чесних древ животворчого Хреста Господнього.

У цей день віряни відвідують церкву, щоб освятити мед, мак та воду. Тому в народі його називають також Маковія, "перший" (з огляду на черговість у календарі), Медовий Спас або Спас на воді.

Вважається, що давня традиція приносити до храму мед, а також плоди, що достигають у цей час, існує задля подяки Богові за благословення врожаєм.

"У молитві на освячення плодів лунають прохання за здоров'я тих, хто працював коло них", - пояснили раніше у прес-службі ПЦУ.

У народній традиції на Маковія печуть макові пироги та інші страви з медом, а також складають букети з польових квітів й маку (які також освячують у церкві).

Раніше - за "старим" стилем - свято Винесення чесних древ животворчого Хреста Господнього припадало на 14 серпня. Отже, за новим церковним календарем віряни відзначатимуть його у п'ятницю, 1 серпня.

Свято Маковія або Медовий Спас припадає на 1 серпня (скриншот: pomisna.info)

Варто зазначити також, що з цього дня починається третій в році (після Великого й Петрового) багатоденний піст - Успенський.

Тим часом завершується він 14 серпня - у день передсвята Успіння Пресвятої владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії.