В Киеве на День Независимости перекроют дороги и изменят движение транспорта

Движение автобусных и троллейбусных маршрутов будет изменено с 22 по 24 августа
На время мероприятий ко Дню Государственного Флага Украины и 28-летию независимости Украины предусмотрены изменения движения пассажирского транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую госадминистрацию.
Сообщается, что 22 августа с 18:00 ориентировочно до 23:00 на время временного запрета движения на ул. Крещатик движение маршрутов №24 и 114 будет изменено следующим образом:
Фото: изменение движения маршрутов №24, 62 и 114 (kyivcity.gov.ua)
Также отмечается, что 24 августа с 07:00 до 13:00, на время проведения ежегодного пробега "Забег в вышиванках", по маршруту Русановская набережная - Днепровская набережная изменится движение автобусных маршрутов №35, 42, 49, 95, 87, 108.
Фото: изменение движения маршрутов №35, 42, 49, 95, 87, 108 (kyivcity.gov.ua)
С 10:00 до 12:00 (ориентировочно), на время временного запрета движения автомобилей по центральным улицам города, движение маршрутов автобуса № 118, а также троллейбусов №5, 7, 8, 17 будет изменено следующим образом:
Фото: изменение движения маршрутов автобусо №118 и троллейбусов №5, 7, 8, 17 (kyivcity.gov.ua)
Ранее РБК-Украина сообщало, что в День Независимости хорошая погода будет не во всех областях Украины. Местами возможен сильный ветер, дожди и грозы.