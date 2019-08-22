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В Киеве на День Независимости перекроют дороги и изменят движение транспорта

Новости » Общество    22.08.2019 - 14:25
В Киеве на День Независимости перекроют дороги и изменят движение транспорта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Движение автобусных и троллейбусных маршрутов будет изменено с 22 по 24 августа

На время мероприятий ко Дню Государственного Флага Украины и 28-летию независимости Украины предусмотрены изменения движения пассажирского транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую госадминистрацию.

Сообщается, что 22 августа с 18:00 ориентировочно до 23:00 на время временного запрета движения на ул. Крещатик движение маршрутов №24 и 114 будет изменено следующим образом:

Фото: изменение движения маршрутов №24 и №114 (kyivcity.gov.ua)
23 августа с 07:00 до окончания мероприятия во время церемонии поднятия Государственного Флага Украины возле КГГА движение автобусов №24, 114 будет организовано по маршруту выходного дня.
С 17:00 23 августа до завершения мероприятий 24 августа во время временного запрета движения автомобилей на Владимирском спуске, ул. Грушевского, ул.Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до Европейской площади) изменится движение маршрутов автобусов №24, 62 и 114:

Фото: изменение движения маршрутов №24, 62 и 114 (kyivcity.gov.ua)

Также отмечается, что 24 августа с 07:00 до 13:00, на время проведения ежегодного пробега "Забег в вышиванках", по маршруту Русановская набережная - Днепровская набережная изменится движение автобусных маршрутов №35, 42, 49, 95, 87, 108.

Фото: изменение движения маршрутов №35, 42, 49, 95, 87, 108 (kyivcity.gov.ua)

С 10:00 до 12:00 (ориентировочно), на время временного запрета движения автомобилей по центральным улицам города, движение маршрутов автобуса № 118, а также троллейбусов №5, 7, 8, 17 будет изменено следующим образом:

Фото: изменение движения маршрутов автобусо №118 и троллейбусов №5, 7, 8, 17 (kyivcity.gov.ua)

Ранее РБК-Украина сообщало, что в День Независимости хорошая погода будет не во всех областях Украины. Местами возможен сильный ветер, дожди и грозы.

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