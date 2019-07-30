Фото: Андрей Богдан (РБК-Украина)

На День независимости в Киеве состоится шествие

Глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал об альтернативе параду на День независимости Украины. Об этом он рассказал в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Богдана, вместо парада на День независимости, который был отменен соответствующим указом президента Владимира Зеленского, в Киеве состоится Шествие достоинства.

"В честь Дня независимости Украины в Киеве состоится Шествие достоинства. В этом году Украина будет праздновать в новом формате... Это мероприятие должно положить начало традиции чествования всех, кем гордится Украина. Планируется, что по Крещатику пройдутся представители различных родов войск Вооруженных сил. Ветераны АТО смогут присоединиться к представителям своих бригад. Вместе с военными в мероприятии также примут участие в частности медики, учителя, спортсмены и волонтеры", - сказал он.

Богдан также отметил, что в шествии примет участие Зеленский. Кроме того, в центре Киева состоится грандиозный концерт, организацией которого занимается один из самых известных украинских режиссеров.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что в этом году военный парад ко Дню независимости Украины не состоится, а 300 млн гривен, которые планировалось выделить на организацию парада, направят на премии всем украинским военным.

В свою очередь, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил подсчитать стоимость проведения военного парада на День независимости, отметив его важность.

Кроме того, петиции с требованием провести парад на День независимости были зарегистрированы на сайте президента.