В Киеве на День Независимости закроют центральные станции метро

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Станция "Майдан Независимости" не будет работать полностью, "Крещатик" - частично

В Киеве на День Независимости 24 августа не будет работать станция метро "Майдан Независимости", а также вход и выход станции "Крещатик" на улице Институтской и Аллею Небесной Сотни. Об этом сообщает пресс-служба "Киевского метрополитена".

Сообщается, что станции метро не будут работать с утра и до окончания мероприятий. При этом отмечается, что работа станции "Майдан Независимости" будет организована только для пересадки с линии на линию.

Кроме этого, 24 августа в связи с проведением футбольного матча на стадионе НСК "Олимпийский" между командами "Динамо" (Киев) и "Олимпик" (Донецк) будут ограничения на вход для пассажиров станций "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская", "Дворец спорта" после окончания игры.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в связи с празднованием Дня Независимости в Киеве изменится движение пассажирского транспорта в центральной части города. Движение транспорта будет изменено с 22 по 24 августа.

Также сообщалось, что около 95% украинцев буду отмечать День Независимости. При этом около 60% граждан посещают массовые мероприятия.