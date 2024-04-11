День другий. Рада продовжує розгляд законопроекту про мобілізацію

Верховна Рада продовжує працювати над законопроектом про мобілізацію №10449 у другому читанні. Сьогодні парламентарі мають розглянути 31 враховану поправку, а після чого парламенту залишиться лише провести голосування в цілому.

Під час підготовки публікації використовувались: Telegram-канал нардепа Олексія Гончаренка та Telegram-канал нардепа Ярослава Железняка та його інтерв'ю для NV.

Що відомо про другий день розгляду "мобілізаційного" проекту в сесійній залі парламенту - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що відбувається в Раді (інформація доповнюється по хронології подій)

(10:22). Командувач Об'єднаних сил ЗСУ виступає у Верховній Раді

Перед розглядом законопроекту про мобілізацію генерал-лейтенант Юрій Содоль виступає за трибуною.

(10:10). Як повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, Рада починає роботу і продовження розгляду законопроекту про мобілізацію.

(10:38). Рада проголосувала за правку щодо виключення демобілізації із законопроекту №10449

За вилучення демобілізації з законопроєкту проголосували 227 парламентарів.

(10:38). Закон про мобілізацію прийнято Верховною Радою в другому читанні. "За" проголосували 283 народні депутати.

Що розглянули вчора?

Так, ще вчора народні депутати розглядали відхилені правки до законопроєкту. Як повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, на це пішло 11 годин, парламентарі, далеко не в повному складі, продовжували роботу до пізньої ночі.

"Отже, всі відхилені правки серед 4294 правок у законопроєкт про мобілізацію пройшли. На це пішло 11 годин", - зазначив Железняк.

Він наголосив, що в залі до кінця залишалось лише 30 депутатів.

"Зараз перерва до ранку, далі зранку "мотиваційний" виступ військових…потім 31-ше голосування за 31-шу враховану правку в закон…і останнє голосування за законопроєкт в цілому", - проінформував Железняк.

Сьогодні більше інтриги

Оскільки всі відхилені правки парламентарі вже розглянули, сьогодні розпочинається розгляд тих, які схвалив профільний Комітет ВРУ. За словами Железняка, тут інтриги більше, бо будь-яку таку правку можна поставити на підтвердження.

"Давайте, я поясню на прикладі. Одна із найбільш скандальних норм - це те, що, навіть порівняно з першим читанням, прибирається норма про демобілізацію. Це робиться конкретною правкою. Якщо хтось в залі каже "Друзі, я не згодний", то ця правка ставиться на підтвердження. І під неї відбувається окреме голосування. Якщо воно буде нерезультативним, тобто менше ніж 226 голосів, ця правка злітає. І норма першого читання про демобілізацію, а саме 36 місяців за рішенням Ставки верховного головнокомандувача, заходить в текст", - розповів він в інтерв'ю Radio NV.

Після того, як Рада пройде і всі ці правки, наступний крок - це голосування в цілому, тобто ухвалення законопроекту в другому читанні.

В Раду запрошений Сирський та інше військове керівництво

Зазначимо, що вчора Верховна Рада проголосувала за те, аби запросити військове керівництво України виступити перед початком розгляду законопроєкту про мобілізацію. За відповідне рішення проголосували 315 парламентарів.

Таким чином, сьогодні перед початком "мобілізаційного" законопроєкту в сесійній залі очікують "мотиваційні виступи" головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича і командувача Об'єднаних сил Юрія Содоля.

Також в Раді була висунута ініціатива запросити ще й міністра оборони Рустема Умєрова та главу уряду Дениса Шмигаля, але необхідної кількості голосів вона не набрала.

Законопроект про мобілізацію

Нагадаємо, що 25 грудня Кабмін вніс до Верховної Ради законопроект щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Але через низку зауважень його було відкликано 11 січня. Тож 30 січня в Раду внесли оновлений законопроект, який пройшов перше читання 7 лютого.

Після чого Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув понад 4 тисячі поправок до законопроекту, які були подані нардепами.

Вже 9 квітня Комітет затвердив текст законопроєкту про мобілізацію до другого читання. З головними положеннями проекту можна ознайомитися в окремому матеріалі РБК-Україна "Відстрочка, виплати військовим та покарання для ухилянтів. Яким буде новий закон про мобілізацію".

Додамо, найбільший резонанс викликало те, що з документу виключили норму про демобілізацію військових після 36 місяців безперервної служби. Це було зроблено на прохання глави Міноборони Рустема Умєрова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Очікується, що тепер уряду доручать розробити окремий законопроект, який буде регламентувати питання звільнення з військової служби під час дії правого режиму воєнного стану. На його розробку заклали термін у 8 місяців.

Крім того, вчора Верховна Рада проголосувала за окремий законопроект в першому читанні за посилення відповідальності за військові правопорушення. Він передбачає посилення штрафів.

Також парламент в першому читанні проголосував за законопроєкт про мобілізацію засуджених.

Також ми писали, що мобілізаційний вік в Україні знизили до 25 років (раніше цей вік складав 27 років). Відповідний закон підписав нещодавно президент Володимир Зеленський.

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