Демократия нуждается в защите: Украина поддержала санкции США против России

Украина приветствует введение Соединенными Штатами санкции против Российской Федерации. Также Украина поддерживает реакцию США на вмешательство России в дела других стран.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
"Украина приветствует новый пакет санкций США, который усиливает ответственность Кремля за оккупацию Крыма и масштабные нарушения прав человека на полуострове. Мы также поддерживаем реакцию США на злонамеренное вмешательство РФ в дела других стран, в частности в выборы в США. Демократия нуждается в защите", - написал он.
Напомним, также санкции против РФ поддержали страны Евросоюза.
Сегодня президент Соединенных Штатов Джо Байден выдал указ о введении новых санкций против России. Введение ограничений в Белом доме объяснили "вредоносной внешней деятельностью" России.
Так, США ввели санкции против ряда российских технологических компаний, которые считаются причастными к кибератакам.
Также американские санкции наложили на физических и юридических лиц за причастность к оккупации Крыма.
Кроме того, администрация Джо Байдена решила выслать из Вашингтона десять российских дипломатов.