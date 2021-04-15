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Демократия нуждается в защите: Украина поддержала санкции США против России

Автор: РБК-Украина

Украина приветствует введение Соединенными Штатами санкции против Российской Федерации. Также Украина поддерживает реакцию США на вмешательство России в дела других стран.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Украина приветствует новый пакет санкций США, который усиливает ответственность Кремля за оккупацию Крыма и масштабные нарушения прав человека на полуострове. Мы также поддерживаем реакцию США на злонамеренное вмешательство РФ в дела других стран, в частности в выборы в США. Демократия нуждается в защите", - написал он.

Напомним, также санкции против РФ поддержали страны Евросоюза.

Сегодня президент Соединенных Штатов Джо Байден выдал указ о введении новых санкций против России. Введение ограничений в Белом доме объяснили "вредоносной внешней деятельностью" России.

Так, США ввели санкции против ряда российских технологических компаний, которые считаются причастными к кибератакам.

Также американские санкции наложили на физических и юридических лиц за причастность к оккупации Крыма.

Кроме того, администрация Джо Байдена решила выслать из Вашингтона десять российских дипломатов.

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Новости Украины Санкции против РоссииДмитрий КулебаМИД УкраиныСоединенные Штаты Америки
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