Демократія потребує захисту: Україна підтримала санкції США проти Росії

Україна вітає введення Сполученими Штатами санкції проти Російської Федерації. Також Україна підтримує реакцію США на втручання Росії в справи інших країн.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.
"Україна вітає новий пакет санкцій США, який посилює відповідальність Кремля за окупацію Криму і масштабні порушення прав людини на півострові. Ми також підтримуємо реакцію США на зловмисне втручання РФ у справи інших країн, зокрема у вибори в США. Демократія потребує захисту", - написав він.
Нагадаємо, санкції проти РФ підтримали країни Євросоюзу.
Сьогодні президент Сполучених Штатів Джо Байден видав указ про введення нових санкцій проти Росії. Введення обмежень у Білому домі пояснили "шкідливою зовнішньою діяльністю" Росії.
Так, США ввели санкції проти низки російських технологічних компаній, які вважаються причетними до кібератак.
Також американські санкції наклали на фізичних і юридичних осіб за причетність до окупації Криму.
Крім того, адміністрація Джо Байдена вирішила вислати з Вашингтона десять російських дипломатів.