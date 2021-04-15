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Демократія потребує захисту: Україна підтримала санкції США проти Росії

Автор: РБК-Україна

Україна вітає введення Сполученими Штатами санкції проти Російської Федерації. Також Україна підтримує реакцію США на втручання Росії в справи інших країн.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.

"Україна вітає новий пакет санкцій США, який посилює відповідальність Кремля за окупацію Криму і масштабні порушення прав людини на півострові. Ми також підтримуємо реакцію США на зловмисне втручання РФ у справи інших країн, зокрема у вибори в США. Демократія потребує захисту", - написав він.

Нагадаємо, санкції проти РФ підтримали країни Євросоюзу.

Сьогодні президент Сполучених Штатів Джо Байден видав указ про введення нових санкцій проти Росії. Введення обмежень у Білому домі пояснили "шкідливою зовнішньою діяльністю" Росії.

Так, США ввели санкції проти низки російських технологічних компаній, які вважаються причетними до кібератак.

Також американські санкції наклали на фізичних і юридичних осіб за причетність до окупації Криму.

Крім того, адміністрація Джо Байдена вирішила вислати з Вашингтона десять російських дипломатів.

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Новини України Санкції проти РосіїДмитро КулебаМЗССполучені Штати Америки
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