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США и ЕС ввели новые санкции против РФ за оккупацию Крыма

Новина українською → Вашингтон, Четверг 15 апреля 2021 15:28
США и ЕС ввели новые санкции против РФ за оккупацию Крыма Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министерство финансов США в партнерстве с Евросоюзом, Великобританией, Австралией и Канадой наложило санкции на 8 физических и юридических лиц РФ, имеющих отношение к продолжающейся российской оккупации и репрессиям в Крыму. Опубликован список.

Об этом сообщается в пресс-релизе Минфина США.

Отмечается, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США определило пять физических и три юридических лица, связанных с оккупацией Россией украинского Крыма и серьезными нарушениями прав человека в отношении местного населения.

"Эти действия, предприняты в тесном сотрудничестве с нашими союзниками. Они представляют собой твердое обязательство международного сообщества привлечь Россию к ответственности за попытку аннексии Крыма", - приводятся в пресс-релизе слова директора OFAC Андреа Гацки.

Санкции Минфина США введены в партнерстве с Евросоюзом, Великобританией, Австралией и Канадой. В американском ведомстве подчеркнули единодушную поддержку Украине в провокациях со стороны России на Донбассе и в Крыму. Также министерство призвало российские власти прекратить наращивать военную группировку на украинской границе.

Под ограничения OFAC попал ряд участников проекта строительства Керченского моста и некоторые должностные лица в Крыму. В частности, санкции накладываются на директоров российских компаний "Мостотрест", "Ленпромтранспроект", "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит Томмот Якутск".

Под санкции также подпал и уже находящийся в американском "черном" списке первый замруководителя администрации президента РФ Алексей Громов.

Минфин США ввел санкции и против информационных агентств SouthFront, "Ньюсфронт", "Инфорос", а также Фонда стратегической культуры РФ.

Напомним, "наказать" Россию за вмешательство в американские выборы и кибератаки Байден пообещал почти сразу после своей инаугурации.

Отметим, накануне Байден провел второй телефонный разговор с Путиным и предложил ему встретиться. В Белом доме подчеркивали, что контакты с Путиным не повлияют на американскую санкционную политику.

РБК-Украина ранее сообщало, что после того, как появилась информация о возможных санкциях США против России, в Кремле заявили, что это не будет способствовать возможной встречи Байдена с Путиным.

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