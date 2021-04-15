США и ЕС ввели новые санкции против РФ за оккупацию Крыма

Министерство финансов США в партнерстве с Евросоюзом, Великобританией, Австралией и Канадой наложило санкции на 8 физических и юридических лиц РФ, имеющих отношение к продолжающейся российской оккупации и репрессиям в Крыму. Опубликован список.

Об этом сообщается в пресс-релизе Минфина США .

Отмечается, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США определило пять физических и три юридических лица, связанных с оккупацией Россией украинского Крыма и серьезными нарушениями прав человека в отношении местного населения.

"Эти действия, предприняты в тесном сотрудничестве с нашими союзниками. Они представляют собой твердое обязательство международного сообщества привлечь Россию к ответственности за попытку аннексии Крыма", - приводятся в пресс-релизе слова директора OFAC Андреа Гацки.

Санкции Минфина США введены в партнерстве с Евросоюзом, Великобританией, Австралией и Канадой. В американском ведомстве подчеркнули единодушную поддержку Украине в провокациях со стороны России на Донбассе и в Крыму. Также министерство призвало российские власти прекратить наращивать военную группировку на украинской границе.

Под ограничения OFAC попал ряд участников проекта строительства Керченского моста и некоторые должностные лица в Крыму. В частности, санкции накладываются на директоров российских компаний "Мостотрест", "Ленпромтранспроект", "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит Томмот Якутск".

Под санкции также подпал и уже находящийся в американском "черном" списке первый замруководителя администрации президента РФ Алексей Громов.

Минфин США ввел санкции и против информационных агентств SouthFront, "Ньюсфронт", "Инфорос", а также Фонда стратегической культуры РФ.