Евросоюз поддержал санкции США против России
Страны Европейского союза солидарны с Соединенными Штатами, которые ввели новые санкции против Российской Федерации. ЕС разделяют обеспокоенность американских партнеров по поводу увеличения числа злонамеренных кибердействий.
"Евросоюз и его государства-члены выражают свою солидарность с Соединенными Штатами в связи с последствиями вредоносной кибероперации, в частности кибероперации SolarWinds, которая, по оценке США, была проведена Российской Федерацией. Это затронуло правительства и бизнес во всем мире, в том числе в странах - членах ЕС", - говорится в заявлении.
Глава дипломатии ЕС отметил, что Евросоюз разделяет обеспокоенность партнеров в связи с увеличением кибератак, которые затрагивают безопасность и целостность продуктов и услуг информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
При этом Боррель добавил, что ЕС продолжает работу над созданием программы действий по развитию ответственного поведения государств в киберпространстве в рамках Организации Объединенных Наций.
Напомним, сегодня президент Соединенных Штатов Джо Байден выдал указ о введении новых санкций против России. Введение ограничений в Белом доме объяснили "вредоносной внешней деятельностью" России.
Так, США ввели санкции против ряда российских технологических компаний, которые считаются причастными к кибератакам.
Также американские санкции наложили на физических и юридических лиц за причастность к оккупации Крыма.
Кроме того, администрация Байдена решила выслать из США десять российских дипломатов.