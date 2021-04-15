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Евросоюз поддержал санкции США против России

Новина українською → Брюссель, Четверг 15 апреля 2021 16:55
Евросоюз поддержал санкции США против России Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Страны Европейского союза солидарны с Соединенными Штатами, которые ввели новые санкции против Российской Федерации. ЕС разделяют обеспокоенность американских партнеров по поводу увеличения числа злонамеренных кибердействий.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля.

"Евросоюз и его государства-члены выражают свою солидарность с Соединенными Штатами в связи с последствиями вредоносной кибероперации, в частности кибероперации SolarWinds, которая, по оценке США, была проведена Российской Федерацией. Это затронуло правительства и бизнес во всем мире, в том числе в странах - членах ЕС", - говорится в заявлении.

Глава дипломатии ЕС отметил, что Евросоюз разделяет обеспокоенность партнеров в связи с увеличением кибератак, которые затрагивают безопасность и целостность продуктов и услуг информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

При этом Боррель добавил, что ЕС продолжает работу над созданием программы действий по развитию ответственного поведения государств в киберпространстве в рамках Организации Объединенных Наций.

Напомним, сегодня президент Соединенных Штатов Джо Байден выдал указ о введении новых санкций против России. Введение ограничений в Белом доме объяснили "вредоносной внешней деятельностью" России.

Так, США ввели санкции против ряда российских технологических компаний, которые считаются причастными к кибератакам.

Также американские санкции наложили на физических и юридических лиц за причастность к оккупации Крыма.

Кроме того, администрация Байдена решила выслать из США десять российских дипломатов.

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