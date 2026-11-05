Демократи не зможуть "скасувати досягнення" Трампа, - Білий дім

"Щоразу, коли радикальні ліві, фейкові новини та професійний панічний клас писали некролог президенту Трампу, вони помилялися. І вони знову помиляться", - йдеться у заяві.

У публікації стверджується, що в два президентські роки Трампа, які залишилися, демократи спробують скасувати все, що він зробив. Проте в адміністрації впевнені, що представники Демократичної партії "зазнають невдачі".

У списку досягнень Трампа Білий дім перерахував безпеку кордонів, припинення політики DEI, енергетичну незалежність, захист дітей та низку інших моментів.

"Зусилля (демократів - ред.) зазнають невдачі... Спроби оголосити йому (Трампу - ред.) імпічмент, скасувати його політику або скасувати досягнення його адміністрації спіткає та сама доля, що й попередні спроби радикальних лівих: провал. Президент Трамп ніколи не припинить боротьбу", - бореться.