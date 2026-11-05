UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Олешки Вибори в США Графіки відключення світла Війна в Україні

Демократи не зможуть "скасувати досягнення" Трампа, - Білий дім

05:10 05.11.2026 Чт
2 хв
aimg Едуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

У Білому домі зробили офіційну заяву про те, що демократам не вдасться "скасувати досягнення" президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

"Щоразу, коли радикальні ліві, фейкові новини та професійний панічний клас писали некролог президенту Трампу, вони помилялися. І вони знову помиляться", - йдеться у заяві.

У публікації стверджується, що в два президентські роки Трампа, які залишилися, демократи спробують скасувати все, що він зробив. Проте в адміністрації впевнені, що представники Демократичної партії "зазнають невдачі".

У списку досягнень Трампа Білий дім перерахував безпеку кордонів, припинення політики DEI, енергетичну незалежність, захист дітей та низку інших моментів.

"Зусилля (демократів - ред.) зазнають невдачі... Спроби оголосити йому (Трампу - ред.) імпічмент, скасувати його політику або скасувати досягнення його адміністрації спіткає та сама доля, що й попередні спроби радикальних лівих: провал. Президент Трамп ніколи не припинить боротьбу", - бореться.

Що важливо знати

Нагадаємо, 3 листопада у США пройшли проміжні результати до Конгресу, за попередніми підсумками яких демократи взяли більшість як у Сенаті, так і в Палаті представників. Сам Трамп визнав ці результати та заявив про готовність співпрацювати з демократами.

У ЗМІ вже з'явилася інформація, що лідер демократів у Палаті представників Хакім Джефріс оголосив своїм колегам, що має намір балотуватися на посаду спікера Палати представників.

Медіа також пишуть, що у січні новий Конгрес США вступив у свої повноваження та демократи завдяки більшості зможуть самі вирішувати, які питання виносити на голосування. За словами джерел Reuters, одним із пріоритетів є допомога Україні.

Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив думку, що перемога демократів особливо не вплине ні на що, оскільки Трамп продовжуватиме керувати країною в обхід Конгресу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиБілий дімДональд Трамп