Демократи в Конгресі США можуть домогтися нової допомоги Україні та подолати вето Трампа, - ЗМІ
У ніч проти 4 листопада Демократична партія США під час довиборів до Конгресу взяла під свій контроль обидві палати. Тепер із січня вони самі зможуть вирішувати, які питання виносити на голосування, і можуть виділити новий пакет допомоги Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як відомо, президент США Дональд Трамп значною мірою призупинив фінансову та військову допомогу Україні, незважаючи на широку підтримку американської допомоги з боку законодавців-демократів та республіканців.
Причому нещодавно Трамп викликав невдоволення членів Конгресу, зокрема багатьох республіканців, коли скасував санкції проти російського дизельного палива та санкції проти російської енергетики через кілька тижнів після підписання відповідних законів.
Тепер, як пояснює Reuters, з переходом контролю над обома палатами у січні демократи зможуть самі вирішувати, які питання виноситимуться на голосування і коли. Це, у свою чергу, може дозволити їм схвалити нову допомогу Україні, а також швидше за все мати необхідні дві третини голосів для подолання вето Трампа.
"Помічники демократів заявили, що допомога Києву є пріоритетним завданням", - пише агентство.
Крім того, демократи можуть націлитись на інші дії Трампа. Зокрема, представник Демократичної партії Грегорі Мікс із Нью-Йорка, який, ймовірно, очолить Комітет із закордонних справ Палати представників, вніс на розгляд двопартійний законопроект, спрямований на блокування плану Трампа щодо повернення російського дизельного палива на світовий ринок.
"Хоча остаточного розміру більшості демократів ще не визначено, підтримка України з боку цієї партії та багатьох республіканців Трампа в минулому була настільки сильною, що Конгрес, можливо, зможе набрати достатню більшість, щоб подолати вето Трампа", - додало Reuters.
Що ще важливо знати
Нагадаємо, що вчора, 3 листопада, у США відбулися проміжні вибори до Конгресу. У міру закриття виборчих дільниць і підрахунку голосів (за Києвом це відбувалося вже в ніч на 4 листопада) стало відомо, що Демократична партія перехоплює у республіканців контроль над обома палатами Конгресу.
Невдовзі після цього президент США Дональд Трамп визнав результати виборів і пообіцяв працювати з демократами. Водночас він стверджує, що якби його прізвище було у виборчому бюлетені, республіканці перемогли б із великим відривом.
Також Трамп визнав, що причиною зростання цін на бензин стала війна з Іраном. Хоча раніше він стверджував, що на ціни вплинули удари України по російських НПЗ.