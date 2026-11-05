Мерц вважає, що Трамп керуватиме США в обхід Конгресу

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що на його думку, президент США Дональд Трамп протягом двох років свого президентства, що залишилися, продовжуватиме обходити Конгрес, видаючи виконавчі укази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle .

"Протягом останніх двох років Трамп переважно керував країною, не консультуючись із Конгресом. Чому зараз має бути інакше?", - заявив Мерц під час економічного форуму лівоцентристської партії СДПН.

Він дав зрозуміти, що, на його думку, перемога демократів на проміжних виборах у США мало на що вплине. Канцлер також сказав, що не був такий "захоплений" перемогою демократів на проміжних виборах.

"Зміни торкнутися бюджетного планування - і, звичайно, планування у сфері збройних сил", - додав Мерц.

Deutsche Welle пояснює, що за конституцією США Конгрес має право розпоряджатися бюджетними коштами, а також впливати на військові чинники, такі як чисельність військ у Європі.