Демократы не смогут "отменить достижения" Трампа, - Белый дом

"Каждый раз, когда радикальные левые, фейковые новости и профессиональный панический класс писали некролог президенту Трампу, они ошибались. И они снова ошибутся", - говорится в заявлении.

В публикации утверждается, что в оставшиеся два президентских года Трампа демократы попытаются отменить все, что он сделал. Однако в администрации уверены, что представители Демократической партии "потерпят неудачу".

В списке достижений Трампа Белый дом перечислил, безопасность границ, прекращение политики DEI, энергетическую независимость, защиту детей и ряд других моментов.

"Усилия (демократов - ред.) потерпят неудачу... Попытки объявить ему (Трампу - ред.) импичмент, отменить его политику или отменить достижения его администрации постигнет та же участь, что и предыдущие попытки радикальных левых: провал. Президент Трамп никогда не прекратит борьбу", - резюмировали в Белом доме.