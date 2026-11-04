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Трамп визнав результати проміжних виборів і пообіцяв працювати з демократами

06:02 04.11.2026 Ср
2 хв
aimg Катерина Коваль
Трамп визнав результати проміжних виборів і пообіцяв працювати з демократами Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Республіканці перемогли б на проміжних виборах до Конгресу США з розгромним рахунком, якби в бюлетенях було ім'я Трампа. Таку заяву президент зробив на тлі перших успіхів демократів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис президента США Дональда Трампа в Truth Social, а також на The New York Times і кореспондента Bloomberg Джеффа Мейсона.

Що написав Трамп

Президент наголосив, що сам на цих виборах не балотувався.

"Мене не було в бюлетені, а якби був, ми перемогли б з розгромним рахунком!" - написав Трамп.

Схоже пояснення трохи раніше дав і посадовець Білого дому в коментарі CNN. За його словами, виборці Трампа приходять на дільниці саме тоді, коли президент особисто є в бюлетені.

Трамп визнає результати

За даними The New York Times, Трамп заявив, що визнає підсумки виборів і працюватиме з демократами, які, за прогнозами, отримують контроль над обома палатами Конгресу.

Водночас у Білому домі налаштовані непоступливо. Посадовець адміністрації в коментарі кореспонденту Bloomberg Джеффу Мейсону заявив, що виборці демократів пошкодують про свій вибір, коли після врегулювання конфлікту з Іраном ціни на пальне швидко впадуть.

"Незалежно від того, як завершиться сьогоднішній день, рішучість президента Трампа зупинити радикальних лівих лише зміцниться. Пристебніться", - додав він.

Настрої виборців складалися не на користь президента. За попередніми даними опитування CNN, роботу Трампа не схвалюють близько 60% американців, які прийшли на дільниці.

Від результатів голосування може залежати і зовнішня політика США. За даними Axios, у разі поразки республіканців Трамп може схилитися до масштабного удару по Ірану. Про те, як новий склад Конгресу вплине на підтримку Києва, РБК-Україна розбирало в аналітичному матеріалі про ризики для України.

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