Трамп визнав результати проміжних виборів і пообіцяв працювати з демократами

Республіканці перемогли б на проміжних виборах до Конгресу США з розгромним рахунком, якби в бюлетенях було ім'я Трампа. Таку заяву президент зробив на тлі перших успіхів демократів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис президента США Дональда Трампа в Truth Social, а також на The New York Times і кореспондента Bloomberg Джеффа Мейсона .

Що написав Трамп

Президент наголосив, що сам на цих виборах не балотувався.

"Мене не було в бюлетені, а якби був, ми перемогли б з розгромним рахунком!" - написав Трамп.

Схоже пояснення трохи раніше дав і посадовець Білого дому в коментарі CNN. За його словами, виборці Трампа приходять на дільниці саме тоді, коли президент особисто є в бюлетені.

Трамп визнає результати

За даними The New York Times, Трамп заявив, що визнає підсумки виборів і працюватиме з демократами, які, за прогнозами, отримують контроль над обома палатами Конгресу.

Водночас у Білому домі налаштовані непоступливо. Посадовець адміністрації в коментарі кореспонденту Bloomberg Джеффу Мейсону заявив, що виборці демократів пошкодують про свій вибір, коли після врегулювання конфлікту з Іраном ціни на пальне швидко впадуть.

"Незалежно від того, як завершиться сьогоднішній день, рішучість президента Трампа зупинити радикальних лівих лише зміцниться. Пристебніться", - додав він.