Демократ Джеффріс висунув свою кандидатуру на посаду спікера Палати представників США
Лідер демократів у Палаті представників США Хакім Джеффріс офіційно оголосив, що має намір балотуватися на посаду спікера Палати представників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
"Я смиренно звертаюся до вас із проханням підтримати мою кандидатуру на посаду наступного спікера Палати представників. Тепер ми маємо здійснити кардинальні зміни, яких потребує більшість американського народу", - написав Джеффріс у листі колегам.
Він додав, що "кожен член нашої більшості відіграє значну роль", і що його мета полягає в тому, щоб дати демократам у Палаті представників можливість "діяти рішуче у трьох ключових сферах". Серед них:
- доступність;
- підзвітність;
- та американські цінності.
Axios пише, що хоч і деякі з новообраних демократів та представників "червоних" округів відмовилися підтвердити свою підтримку Джеффріса на посаді спікера, очікується, що він не зіткнеться із серйозним опором у боротьбі за цю посаду.
Видання пояснює, що більшість, здобута демократами на виборах до Палати 3 листопада - ще більше захистить Джеффріса від будь-яких потенційних бунтівників у його фракції.
Також очікується, що команда вищого керівництва Джеффріса також буде обрана без конкуренції.
Що ще важливо знати
Нагадаємо, раніше ми писали, що 56-річний законодавець із Брукліна Хакім Джефріс може очолити Палату представників 3 січня, коли відбудеться голосування новорічного Конгресу. Він може стати першим темношкірим спікером в історії країни і у разі призначення змінить посаду республіканця Майка Джонсона.
Зазначимо, що на думку Канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, президент США Дональд Трамп після перемоги демократів на довиборах керуватиме країною в обхід Конгресу.
Також ми писали, які 12 незвичайних фактів сталися на проміжних виборах у США 3 листопада.