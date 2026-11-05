Демократ Джеффріс висунув свою кандидатуру на посаду спікера Палати представників США

Лідер демократів у Палаті представників США Хакім Джеффріс офіційно оголосив, що має намір балотуватися на посаду спікера Палати представників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

"Я смиренно звертаюся до вас із проханням підтримати мою кандидатуру на посаду наступного спікера Палати представників. Тепер ми маємо здійснити кардинальні зміни, яких потребує більшість американського народу", - написав Джеффріс у листі колегам.

Він додав, що "кожен член нашої більшості відіграє значну роль", і що його мета полягає в тому, щоб дати демократам у Палаті представників можливість "діяти рішуче у трьох ключових сферах". Серед них:

доступність; підзвітність; та американські цінності.

Axios пише, що хоч і деякі з новообраних демократів та представників "червоних" округів відмовилися підтвердити свою підтримку Джеффріса на посаді спікера, очікується, що він не зіткнеться із серйозним опором у боротьбі за цю посаду.

Видання пояснює, що більшість, здобута демократами на виборах до Палати 3 листопада - ще більше захистить Джеффріса від будь-яких потенційних бунтівників у його фракції.

Також очікується, що команда вищого керівництва Джеффріса також буде обрана без конкуренції.