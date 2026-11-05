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Демократ Джеффріс висунув свою кандидатуру на посаду спікера Палати представників США

01:55 05.11.2026 Чт
2 хв
aimg Едуард Ткач
Демократ Джеффріс висунув свою кандидатуру на посаду спікера Палати представників США Фото: демократ Хакім Джефріс (flickr.com)
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Лідер демократів у Палаті представників США Хакім Джеффріс офіційно оголосив, що має намір балотуватися на посаду спікера Палати представників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

"Я смиренно звертаюся до вас із проханням підтримати мою кандидатуру на посаду наступного спікера Палати представників. Тепер ми маємо здійснити кардинальні зміни, яких потребує більшість американського народу", - написав Джеффріс у листі колегам.

Він додав, що "кожен член нашої більшості відіграє значну роль", і що його мета полягає в тому, щоб дати демократам у Палаті представників можливість "діяти рішуче у трьох ключових сферах". Серед них:

  1. доступність;
  2. підзвітність;
  3. та американські цінності.

Axios пише, що хоч і деякі з новообраних демократів та представників "червоних" округів відмовилися підтвердити свою підтримку Джеффріса на посаді спікера, очікується, що він не зіткнеться із серйозним опором у боротьбі за цю посаду.

Видання пояснює, що більшість, здобута демократами на виборах до Палати 3 листопада - ще більше захистить Джеффріса від будь-яких потенційних бунтівників у його фракції.

Також очікується, що команда вищого керівництва Джеффріса також буде обрана без конкуренції.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, раніше ми писали, що 56-річний законодавець із Брукліна Хакім Джефріс може очолити Палату представників 3 січня, коли відбудеться голосування новорічного Конгресу. Він може стати першим темношкірим спікером в історії країни і у разі призначення змінить посаду республіканця Майка Джонсона.

Зазначимо, що на думку Канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, президент США Дональд Трамп після перемоги демократів на довиборах керуватиме країною в обхід Конгресу.

Також ми писали, які 12 незвичайних фактів сталися на проміжних виборах у США 3 листопада.

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