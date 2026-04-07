Демократы планируют объявить импичмент Хегсету из-за войны с Ираном
В понедельник, 6 апреля, одна из депутатов-демократов Палаты представителей объявила, что внесет проект резолюции об импичменте главы Пентагона Пита Хегсета за его действия в войне США против Ирана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
По словам Яссамин Ансари (демократии от Аризоны), на следующей неделе она внесет проект резолюции с целью отставки Хегсета за "неоднократное нарушение присяги и долга перед конституцией".
"Безрассудное подвергание Хегсетом опасности американских военнослужащих и неоднократные военные преступления... являются основанием для импичмента и отстранения от должности", - сказала она.
Также демократка призвала кабинет министров применить 25-ю поправку к конституции США, чтобы отстранить президента Дональда Трампа от должность за его "безумные заявления" о войне.
"25-я поправка существует не просто так; кабинет должен ею воспользоваться. На кону судьба американских войск, иранского народа и сами основы нашей глобальной системы", - добавила Ансари.
Однако Axios отмечает, что для импичмента необходимо две трети голосов в Сенате. Но учитывая, что обе палаты под контролем республиканцев - попытка Ансари объявить импичменте крайне маловероятна.
Также нет никаких реальных шансов на то, что кабмин, состоящий из людей лояльных к Трампу, воспользуется 25-й поправкой к Конституции для его импичмента.
Издание добавило, что Ансари уже не первый член Демократической партии среди тех, кто предлагали импичмент Хегсету.
Война против Ирана
Напомним, что в первые дни операции США и Израиля против Ирана, Пентагон отчитался об уничтожении 90% ракетного потенциала Ирана и ликвидации верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Однако министр войны Пит Хегсет был застигнут врасплох масштабами иранских ответных ударов, так как рассчитывал на сдержанность противника.
К слову, неделю назад Хегсет говорил, что ближайшие дни войны с Ираном станут решающими. Он утверждает, что Тегеран это осознает, и не почти не имеет возможностей в военном плане изменить ситуацию.