ua en ru
Вт, 07 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Демократы планируют объявить импичмент Хегсету из-за войны с Ираном

06:20 07.04.2026 Вт
2 мин
Несмотря на заявление и планы, реализация идеи в жизнь маловероятна
aimg Эдуард Ткач
Фото: Пит Хегсет (Getty Images)

В понедельник, 6 апреля, одна из депутатов-демократов Палаты представителей объявила, что внесет проект резолюции об импичменте главы Пентагона Пита Хегсета за его действия в войне США против Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Читайте также: "Нужно воплощать видение Трампа": Хегсет потребовал отставки начальника штаба армии США, - CBS

По словам Яссамин Ансари (демократии от Аризоны), на следующей неделе она внесет проект резолюции с целью отставки Хегсета за "неоднократное нарушение присяги и долга перед конституцией".

"Безрассудное подвергание Хегсетом опасности американских военнослужащих и неоднократные военные преступления... являются основанием для импичмента и отстранения от должности", - сказала она.

Также демократка призвала кабинет министров применить 25-ю поправку к конституции США, чтобы отстранить президента Дональда Трампа от должность за его "безумные заявления" о войне.

"25-я поправка существует не просто так; кабинет должен ею воспользоваться. На кону судьба американских войск, иранского народа и сами основы нашей глобальной системы", - добавила Ансари.

Однако Axios отмечает, что для импичмента необходимо две трети голосов в Сенате. Но учитывая, что обе палаты под контролем республиканцев - попытка Ансари объявить импичменте крайне маловероятна.

Также нет никаких реальных шансов на то, что кабмин, состоящий из людей лояльных к Трампу, воспользуется 25-й поправкой к Конституции для его импичмента.

Издание добавило, что Ансари уже не первый член Демократической партии среди тех, кто предлагали импичмент Хегсету.

Война против Ирана

Напомним, что в первые дни операции США и Израиля против Ирана, Пентагон отчитался об уничтожении 90% ракетного потенциала Ирана и ликвидации верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Однако министр войны Пит Хегсет был застигнут врасплох масштабами иранских ответных ударов, так как рассчитывал на сдержанность противника.

К слову, неделю назад Хегсет говорил, что ближайшие дни войны с Ираном станут решающими. Он утверждает, что Тегеран это осознает, и не почти не имеет возможностей в военном плане изменить ситуацию.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Новости
Вэнс на низком старте и готов вступить в переговоры с Ираном, - Politico
Вэнс на низком старте и готов вступить в переговоры с Ираном, - Politico
Аналитика
