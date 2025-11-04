Демократи і республіканці США розробили план відновлення роботи Конгресу

У Конгресі США група центристів із Демократичної та Республіканської партій представила спільну пропозицію, спрямовану на подолання політичного глухого кута, через який діяльність Палати представників фактично паралізована вже понад місяць.

За даними видання, ініціатива передбачає продовження податкових пільг за програмою доступного медичного страхування (ACA) і низку антикорупційних реформ.

Автори документа - представники обох партій, включно з Доном Бейконом, Томом Суоцці, Джефом Гердом і Джошем Готтгаймером, - заявили, що їхня мета полягає в тому, щоб продемонструвати можливість компромісу в умовах політичного розриву.

Вони запропонували продовжити розширені податкові відрахування на страхові премії ще на два роки та поступово скасувати обмеження доходу для громадян, які заробляють від 200 до 400 тисяч доларів на рік.

Проєкт також включає нові заходи контролю - наприклад, зобов'язання для страхових майданчиків ACA перевіряти статус одержувачів, щоб унеможливити випадки шахрайства і підвищити прозорість у витрачанні коштів.

У заяві авторів йдеться: "Конгрес зайшов у глухий кут, і занадто багато американців втратили віру в те, що ми можемо працювати разом. Але демократи і республіканці здатні слухати один одного і шукати спільне рішення, особливо коли йдеться про зниження витрат на медицину".

Офіційний представник Демократичної партії в Палаті представників не відкинув ініціативу, підкресливши, що "будь-яка конструктивна ідея заслуговує на увагу".

Водночас у Республіканській партії розглядають можливість введення нових обмежень - наприклад, перевірки доходів учасників програми.

Шатдаун у США

У Сполучених Штатах уже понад місяць триває шатдаун - призупинення роботи федерального уряду, спричинене відсутністю затвердженого фінансування на новий бюджетний період. Через політичні розбіжності між партіями Конгрес не зміг узгодити документ, що призвело до зупинення діяльності безлічі державних структур і установ.

Поточний шатдаун уже перевищив за тривалістю 21-денну кризу 1995-1996 років і став другою за тривалістю в історії США. Найзатяжніший випадок стався у 2018-2019 роках і тривав 35 днів, проте експерти не виключають, що нинішній може побити та цей рекорд.

За оцінками економістів, щоденні втрати для американської економіки становлять близько 15 мільярдів доларів. Бюджетні обмеження вже відчули багато федеральних агентств, включно з Національним управлінням ядерної безпеки (NNSA), яке було змушене відправити в неоплачувану відпустку приблизно 1400 співробітників.