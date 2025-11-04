Демократы и республиканцы США разработали план восстановления работы Конгресса

В Конгрессе США группа центристов из Демократической и Республиканской партий представила совместное предложение, направленное на преодоление политического тупика, из-за которого деятельность Палаты представителей фактически парализована уже больше месяца.

По данным издания, инициатива предусматривает продление налоговых льгот по программе доступного медицинского страхования (ACA) и ряд антикоррупционных реформ.

Авторы документа — представители обеих партий, включая Дона Бейкона, Тома Суоцци, Джеффа Герда и Джоша Готтхаймера, — заявили, что их цель заключается в том, чтобы продемонстрировать возможность компромисса в условиях политического разрыва.

Они предложили продлить расширенные налоговые вычеты на страховые премии еще на два года и постепенно отменить ограничения дохода для граждан, зарабатывающих от 200 до 400 тысяч долларов в год.

Проект также включает новые меры контроля — например, обязательство для страховых площадок ACA проверять статус получателей, чтобы исключить случаи мошенничества и повысить прозрачность в расходовании средств.

В заявлении авторов говорится: "Конгресс зашел в тупик, и слишком много американцев потеряли веру в то, что мы можем работать вместе. Но демократы и республиканцы способны слушать друг друга и искать общее решение, особенно когда речь идет о снижении расходов на медицину".

Официальный представитель Демократической партии в Палате представителей не отверг инициативу, подчеркнув, что "любая конструктивная идея заслуживает внимания".

В то же время, в Республиканской партии рассматривают возможность введения новых ограничений — например, проверки доходов участников программы.

Шатдаун в США

В Соединенных Штатах уже более месяца продолжается шатдаун — приостановка работы федерального правительства, вызванная отсутствием утвержденного финансирования на новый бюджетный период. Из-за политических разногласий между партиями Конгресс не смог согласовать документ, что привело к остановке деятельности множества государственных структур и учреждений.

Текущий шатдаун уже превысил по длительности 21-дневный кризис 1995–1996 годов и стал вторым по продолжительности в истории США. Самый затяжной случай произошел в 2018–2019 годах и длился 35 дней, однако эксперты не исключают, что нынешний может побить и этот рекорд.

По оценкам экономистов, ежедневные потери для американской экономики составляют около 15 миллиардов долларов. Бюджетные ограничения уже ощутили многие федеральные агентства, включая Национальное управление ядерной безопасности (NNSA), которое было вынуждено отправить в неоплачиваемый отпуск примерно 1400 сотрудников.