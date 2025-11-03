ua en ru
Трамп заявив, що Путін і Сі Цзіньпін "сильні та розумні лідери, з якими не можна жартувати"

Понеділок 03 листопада 2025 06:45
Трамп заявив, що Путін і Сі Цзіньпін "сильні та розумні лідери, з якими не можна жартувати" Фото: лідери США і Китаю Дональд Трамп і Сі Цзіньпін (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Президент США Дональд Трамп зробив заяву про російського диктатора Володимира Путіна і лідера КНР Сі Цзіньпіна. Він обох назвав сильними і розумними лідерами, з якими не можна жартувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його перше за 5 років інтерв'ю для CBS News.

Під час бесіди журналістка запитала Трампа, з ким йому складніше мати справу - Путіним чи Сі Цзіньпіном. У відповідь він ухилився від прямого запитання, описуючи, які лідери РФ і Китаю "серйозні".

"Обидва жорсткі. Обидва розумні. Обидва, обидва дуже сильні лідери. З ними не можна жартувати. До них потрібно ставитися дуже серйозно. Вони не... вони не приходять і не кажуть: "Який прекрасний день! Подивіться, яка краса. Сонце світить, так здорово". Це серйозні люди. Це жорсткі й розумні лідери", - сказав президент США.

Також він відповів, навіщо організував червону доріжку главі Кремля 15 серпня, коли зустрічав його для проведення саміту в штаті Аляска.

"Що ж, я розстеляю червону доріжку для всіх", - коротко відповів Трамп.

Інші заяви Трампа у свіжому інтерв'ю для CBS

Нагадаємо, Дональд Трамп розповів СBS, як йому вдалося припинити вісім світових конфліктів і чому його метод не спрацьовує з Росією.

За його словами, у більшості випадків він погрожував лідерам войовничих країн припиненням бізнесу зі США шляхом мит. Але оскільки РФ веде мало бізнесу зі Штатами, тут така тактика недоречна.

Американський лідер також заявив в інтерв'ю, що США не хочуть бути єдиними, хто не проводить ядерних випробувань. За його словами, Вашингтон планує тестування ядерної зброї і при цьому Штати відкрито про це говорять, на відміну від РФ і Китаю.

