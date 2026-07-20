Демографічна катастрофа на окупованих територіях: ким РФ замінює українців

Демографічна ситуація на тимчасово окупованих територіях України стрімко погіршується. Росія проводить політику етноциду, прагнучи знищити українську ідентичність і замінити місцеве населення росіянами і не лише ними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ГУР.

Масштаби демографічної кризи на ТОТ

Згідно з даними розвідників, минулого року на окупованій частині Донеччини природний приріст місцевого населення склав -9,9‰.

Варто зазначити, що це у 2,4 раза гірше, ніж загальний показник у Росії.

Ба більше, вказано, що за 10 років населення Донбасу скоротилося майже на третину.

"Якщо у 2001 році в Донецькій та Луганській областях разом проживало близько 7,37 млн осіб, то на початок 2024 року там залишилося приблизно 3,75 млн осіб", - заявили в ГУР.

Критична демографічна ситуація погіршується через подальший відтік українського населення.

Люди вимушені залишити свої домівки через активні бойові дії, погіршення медичних та інших соціальних послуг, репресії, примусову русифікацію, мобілізацію до російської армії та відсутність гарантій захисту права власності.

Влада РФ вдається до заміщення населення

Росіяни не припиняють завозити своїх громадян на поневолені території України.

Головна ціль залишилася незмінною - максимально замінити їхній етнічний склад.

У ГУР пояснили, що процес переселення здійснюється через низку спеціальних програм, пільг, фінансових і кар’єрних важелів.

"Станом на липень 2026 року в окупованому Криму та Севастополі перебувають 200–300 тисяч етнічних росіян. У планах агресора до 2042 року - переселити ще 130 тисяч росіян лише до Севастополя", - попереджають розвідники.

Станом на 2024 рік в окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей перебували 200 тисяч етнічних росіян.

Окрім того, туди звезли близько 100 тисяч трудових мігрантів-заробітчан із Центральної Азії та Кавказу.

Також за останні пів року на ТОТ Донеччини нараховано близько 10 тисяч таких “трудових мігрантів”.

"Вказана політика колонізації та русифікації, яку проводить російський режим на тимчасово поневолених територіях України, має ознаки воєнного злочину, визначеного підпунктом viii пункту b статті 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду, а саме - переміщення державою-окупантом частини власного цивільного населення на окуповану територію", - наголосили в ГУР.