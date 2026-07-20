Демографическая катастрофа на оккупированных территориях: кем РФ заменяет украинцев

Демографическая ситуация на временно оккупированных территориях Украины стремительно ухудшается. Россия проводит политику этноцида, стремясь уничтожить украинскую идентичность и заменить местное население русскими и не только ими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГУР.

Масштабы демографического кризиса на ВОТ

Согласно данным разведчиков, в прошлом году на оккупированной части Донбасса естественный прирост местного населения составил -9,9‰.

Следует отметить, что это в 2,4 раза хуже, чем общий показатель в России.

Более того, указано, что за 10 лет население Донбасса сократилось почти на треть.

"Если в 2001 году в Донецкой и Луганской областях вместе проживало около 7,37 млн человек, то на начало 2024 там осталось примерно 3,75 млн человек", - заявили в ГУР.

Критическая демографическая ситуация ухудшается из-за оттока украинского населения.

Люди вынуждены оставлять свои дома из-за активных боевых действий, ухудшения медицинских и других социальных услуг, репрессий, принудительной русификации, мобилизации в российскую армию и отсутствия гарантий защиты права собственности.

Власть РФ прибегает к замещению населения

Россияне не перестают завозить своих граждан на порабощенные территории Украины.

Главная цель осталась неизменной - максимально заменить их этнический состав.

В ГУР объяснили, что процесс переселения осуществляется с помощью специальных программ, льгот, финансовых и карьерных рычагов.

"По состоянию на июль 2026 года в оккупированном Крыму и Севастополе находятся 200-300 тысяч этнических россиян. В планах агрессора к 2042 году переселить еще 130 тысяч россиян только в Севастополь", - предупреждают разведчики.

По состоянию на 2024 год в оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей находились 200 тысяч этнических россиян.

Кроме того, туда свезли около 100 тысяч трудовых мигрантов-гастарбайтеров из Центральной Азии и Кавказа.

Также за последние полгода на ВОТ Донбасса насчитано около 10 тысяч таких "трудовых мигрантов".

"Указанная политика колонизации и русификации, которую проводит российский режим на временно порабощенных территориях Украины, имеет признаки военного преступления, определенного подпунктом viii пункта b статьи 8 Римского устава Международного уголовного суда, а именно - перемещение государством-оккупантом части собственного гражданского населения на оккупированную территорию", - заявили в ГУР.