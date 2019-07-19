По делу убийства Олешко на допрос вызвали нардепа

Следствие по делу убийства общественного активиста Виталия Олешко вызвало на допрос в качестве свидетеля народного депутата Александра Пономарева. Об этом сообщает нардеп Мустафа Наем в Facebook.

По данным нардепа, Пономарева вместе с еще одним народным депутатом Сергеем Валентировым могут подозревать в причастности к заказу убийства Олешко.

Добавим, что Пономарев нардеп от партии "Воля народа".

Напомним, 6 июня Печерский районный суд Киева в ходе заседания в ночь с 6 на 7 июня отпустил под домашний арест Михаила Сигиду, которого подозревают в организации убийства активиста Олешко. Позже в ГПУ заявили, что обжалуют решение суда. Через несколько дней его снова взяли под стражу.

Известно, что подозреваемый соорганизатор убийства Евгений Бродский сейчас находится под ночным домашним арестом.

31 июля 2018 года, около полудня в Бердянске неизвестный выстрелил в Виталия Олешко, после чего скрылся с места происшествия. От полученных травм пострадавший скончался. Друзья Олешко убеждены, что его убили за борьбу с местной властью и народным депутатом Александром Пономаревым. Сигиду задержали в Бердянске 14 сентября. Его подозревают в организации убийства Виталия Олешко. А 16 декабря задержали Евгения Бродского, которого подозревают в том, что он заказал убийство "Сармата".