Исполнителями убийства в Бердянске могли быть участники АТО

В полиции пока не называют имя заказчика убийства

Исполнители убийства 43-летнего бойца антитеррористической операции (АТО) Виталия Олешко могут быть бывшими участниками АТО. Об этом во время брифинга сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Сергей Комиссаров, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я провел в Луганской области 4 года и видел много. Поэтому думаю, что это накладывает отпечаток на то, что и это АТОшник и совершивший преступление - тоже АТОшник. Люди, которые хоть раз нажали на курок и видели перед собой человека, они перешли какой-то психологический рубеж. Мы должны понимать, что все кто принимал участие в тяжелых боях, они психологически травмированы. Поэтому я думаю, что это наложило свой отпечаток", - сообщил Комиссаров.

Отвечая на вопрос, являются задержанные бывшими военнослужащими, Комиссаров заявил, что полиция пока не подтверждает эту информацию.

"Они от 30 до 40. Без комментариев. Есть информация, я ее не подтверждаю и не комментирую. В интересах следствия, я не буду предоставлять комментарии, потому что идет работа", - добавил он.

Комиссаров добавил, что в полиции пока не могут назвать имя заказчика убийства.

Напомним, 31 июля 2018 года, около 12:30, по улице Восточной в городе Бердянск неизвестный выстрелил в Олешко, после чего скрылся с места происшествия. От полученных травм пострадавший скончался.

Ранее РБК-Украина сообщало, что полицейские задержали пятерых подозреваемых в убийстве 43-летнего бойца антитеррористической операции (АТО) Виталия Олешко.