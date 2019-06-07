ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ГПУ обжалует освобождение подозреваемого в убийстве Олешко

Новости » Политика    07.06.2019 - 12:12
ГПУ обжалует освобождение подозреваемого в убийстве Олешко
Фото: Виталий Олешко (youtube.com)

В ГПУ заявили, что они имеют доказательства, подтверждающие участие подозреваемого в организации убийства

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) обжалует решение суда об избрании меры пресечения подозреваемому в убийстве общественного активиста Виталия Олешко с позывным "Сармат". Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В ГПУ заявили, что они имеют доказательства, подтверждающие участие подозреваемого в организации убийства Олешко. В связи с этим, на судебное решение Генеральной прокуратурой Украины готовится апелляционная жалоба.

Напомним, вчера Печерский районный суд Киева в ходе заседания в ночь с 6 на 7 июня отпустил под домашний арест Михаила Сигиду, которого подозревают в организации убийства активиста Олешко.

Отметим, Сигиду задержали в Бердянске 14 сентября. Его подозревают в организации убийства Виталия Олешко. А 16 декабря задержали Евгения Бродского, которого подозревают в том, что он заказал убийство "Сармата"

Напомним, 31 июля 2018 года, около полудня в Бердянске неизвестный выстрелил в Виталия Олешко, после чего скрылся с места происшествия. От полученных травм пострадавший скончался. Друзья Олешко убеждены, что его убили за борьбу с местной властью и народным депутатом Александром Пономаревым.

ГПУ разъяснила приговоры по делу Гандзюк Убийство словацкого журналиста заказал россиянин
Новости Украины ГПУактивистыпреступления
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь