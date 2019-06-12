Суд арестовал подозреваемого в убийстве Олешко

Фото: Виталий Олешко (youtube.com)

Михаила Сигиду арестовали до 12 июля

Печерский районный суд города Киева взял под стражу до 12 июля подозреваемого в организации убийства Виталия Олешко "Сармата" Михаила Сигиду. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Сторона обвинения заявляла, что он мог убежать, давить на суд или уничтожить вещественные доказательства. Кроме того, в прокуратуре отметили, что Сигида не имеет постоянного места жительства.

Адвокат подозреваемого указал, что его подзащитный плохо себя чувствует, а риски назвал необоснованными.

Напомним, 6 июня Печерский районный суд Киева в ходе заседания в ночь с 6 на 7 июня отпустил под домашний арест Михаила Сигиду, которого подозревают в организации убийства активиста Олешко. Позже в ГПУ заявили, что обжалуют решение суда.

Известно, что подозреваемый соорганизатор убийства Евгений Бродский сейчас находится под ночным домашним арестом.

31 июля 2018 года, около полудня в Бердянске неизвестный выстрелил в Виталия Олешко, после чего скрылся с места происшествия. От полученных травм пострадавший скончался. Друзья Олешко убеждены, что его убили за борьбу с местной властью и народным депутатом Александром Пономаревым. Сигиду задержали в Бердянске 14 сентября. Его подозревают в организации убийства Виталия Олешко. А 16 декабря задержали Евгения Бродского, которого подозревают в том, что он заказал убийство "Сармата".