По справі вбивства Олешка на допит викликали нардепа

Слідство у справі вбивства громадського активіста Віталія Олешка викликало на допит як свідка народного депутата Олександра Пономарьова. Про це повідомляє нардеп Мустафа Наєм у Facebook.

За даними нардепа, Пономарьова разом з ще одним народним депутатом Сергієм Валентировим можуть підозрювати у причетності до замовлення вбивства Олешко.

Додамо, що Пономарьов нардеп від партії "Воля народу".

Нагадаємо, 6 червня Печерський районний суд Києва в ході засідання в ніч з 6 на 7 червня відпустив під домашній арешт Михайла Сігіду, якого підозрюють в організації вбивства активіста Олешка. Пізніше в ГПУ заявили, що оскаржать рішення суду. Через декілька днів його знову взяли під варту.

Відомо, що підозрюваний співорганізатор вбивства Євген Бродський зараз перебуває під нічним домашнім арештом.

31 липня 2018 року, близько полудня в Бердянську невідомий вистрілив у Віталія Олешка, після чого зник з місця події. Від отриманих травм потерпілий помер. Друзі Олешка переконані, що його вбили за боротьбу з місцевою владою і народним депутатом Олександром Пономарьовим. Сігіду затримали в Бердянську 14 вересня. Його підозрюють в організації вбивства Віталія Олешко. А 16 грудня затримали Євгена Бродського, якого підозрюють у тому, що він замовив вбивство "Сармата".