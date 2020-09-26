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По делу о катастрофе АН-26 назначили более 50 экспертиз

Автор: Игорь Литвиненко

Следственная группа назначила уже более чем 50 экспертиз по делу об авиакатастрофе самолета АН-26 в Харьковской области. В состав группы входят более 50 следователей.

Об этом во время заседания Кабмина заявил глава правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы, вице-премьер-министр Олег Уруский.

Также собственную комиссию для расследования причин катастрофы создало Министерство обороны.

"На месте аварии работает следственная группа во главе с Государственным бюро расследований - более 50 следователей. Назначено уже на сегодня более 50 экспертиз разного плана", - сказал Уруский.

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Он добавил, что следственные органы осуществили выемку всех документов.

"Все документы сохранены и будут приобщены к проведению соответствующих следственных действий", - сказал глава правительственной комиссии.

Напомним, военный самолет АН-26 потерпел крушение вчера возле Чугуева в 20:45. Он совершал учебные полеты. На борту находились 27 человек, из них 20 - курсанты харьковского военного университета. 26 человек погибли.

Также РБК-Украина писало, что место катастрофы будут обследовать еще минимум два дня.

Кроме этого сообщалось, что идентификация тел погибших может занять до 3 недель.

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Новости Украины авиакатастрофаАН-26экспертиза