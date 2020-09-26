У справі про катастрофу АН-26 призначили понад 50 експертиз

Слідча група призначила вже більш ніж 50 експертиз по справі про авіакатастрофу літака АН-26 в Харківській області. До складу групи входять понад 50 слідчих.

Про це під час засідання Кабміну заявив голова урядової комісії з розслідування причин катастрофи, віце-прем'єр-міністр Олег Уруський.

Також власну комісію для розслідування причин катастрофи створило Міністерство оборони.

"На місці аварії працює слідча група на чолі з Державним бюро розслідувань - понад 50 слідчих. Призначено вже на сьогодні понад 50 експертиз різного плану", - сказав Уруський.

Він додав, що слідчі органи здійснили виїмку всіх документів.

"Всі документи збережені і будуть залучені до проведення відповідних слідчих дій", - сказав голова урядової комісії.

Нагадаємо, військовий літак АН-26 зазнав аварії вчора біля Чугуєва в 20:45. Він здійснював навчальні польоти. На борту знаходилися 27 осіб, з них 20 - курсанти харківського військового університету. 26 людей загинули.

Також РБК-Україна писало, що місце катастрофи будуть обстежувати ще мінімум два дні.

Крім цього повідомлялося, що ідентифікація тіл загиблих може тривати до 3 тижнів.