Место катастрофы под Харьковом будут обследовать минимум два дня

Фото: крушение самолета (dsns.gov.ua)

Место катастрофы военного самолета АН-26 под Харьковом будут обследовать как минимум два дня. Обломки могут находиться на расстоянии до пяти километров.

Об этом во время внеочередного заседания правительства рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Олег Татаров.

"Докладываю о том, что обследование места события будет осуществляться еще минимум два дня, так как обломки могут находиться на расстоянии от трех до пяти километров от эпицентра события. Обязательно их собрать для того, чтобы установить реальную картину", - сказал замглавы ОП.

Татаров также призвал помогать в расследовании всех, кто располагает информацией о катастрофах.

"Я сейчас призываю также всех, кто имеет информацию о событии, всех, кто владеет ситуацией, в том числе что предшествовало этому событию, просьба делиться, помогать", - отметил он.

Напомним, Служба безопасности Украины обнародовала хронологию авиакатастрофы военного самолета АН-26, который разбился в Харьковской области.

Как писало РБК-Украина, самолет АН-26 разбился вечером в пятницу, 25 сентября, вблизи Чугуева в Харьковской области. В результате катастрофы погибли 26 человек. Один человек находится в больнице.