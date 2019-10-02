Деловые ожидания украинского бизнеса улучшились

Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в сентябре 2019 года, который рассчитывает Национальный банк, вырос на 2,1 п. до отметки 56,6. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса предприятий Украины, обнародованные на сайте НБУ.

Как отметили в НБУ, значение индекса по-прежнему превышает нейтральный уровень 50 пунктов, что сигнализирует о сохранении оптимистичных ожиданий бизнеса.

По данным опроса, в сентябре все секторы положительно оценили результаты экономической деятельности. Предприятия также ожидали роста объемов новых заказов, стоимости услуг подрядчиков и закупочных цен. Наиболее оптимистично были настроены компании, которые оказывают услуги.

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Национальный банк провел опрос предприятий Украины 1-20 сентября 2019 года среди 104 менеджеров предприятий.

Напомним, данные Национального банка за II квартал 2019 года свидетельствовали о том, что, ожидания руководителей украинских предприятий по деловой активности несколько ухудшились.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Госстата, индикатор деловой уверенности в промышленности в III квартале 2019 года повысился по сравнению с II кварталом года на 0,9 п.п. и составляет минус 4,3%, в перерабатывающей промышленности этот показатель повысился на 0,6 п.п. и составляет минус 4,5%.