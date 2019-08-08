НБУ ввел новый индикатор состояния экономики

Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Первый опрос руководителей предприятия дал положительный результат

Национальный банк ввел новый инструмент оперативной оценки и отслеживания тенденций развития экономики - ежемесячный индекс ожиданий деловой активности (ИОДА). Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, индекс рассчитывается на основе опросов украинских предприятий реального сектора экономики. Получение дополнительной оперативной информации позволит усилить аналитическую поддержку ключевых решений Национального банка.

В отличие от уже традиционного квартального Индекса деловых ожиданий (ИДО), который фиксирует показатели ожидаемого развития предприятий в следующие 12 месяцев, ИОДА концентрируется лишь на оценке бизнесом текущего состояния экономики. Оба опроса для расчета индексов будут проводиться параллельно и не будут противоречить друг другу, сообщили в НБУ

На основе ответов респондентов рассчитываются ежемесячные индексы ожиданий деловой активности - секторальные (для каждого сектора экономики) и композитный, что характеризует экономическое развитие страны за месяц. Значение индекса на уровне 50 является нейтральным. Ожидания являются положительными, если значение индекса превышает нейтральный уровень.

В первом пилотном опросе в июле текущего года приняли участие 106 предприятий, из которых предприятия промышленности составляют 30%, строительства - 11%, торговли и сферы услуг - соответственно 22% и 37%.

"Результаты опроса показали, что большинство респондентов ожидали улучшения экономического состояния своих предприятий по сравнению с предыдущим месяцем - индекс ожиданий деловой активности в целом по экономике составил 52,4. Все сектора, кроме строительства, оптимистично оценивали результаты экономической деятельности в июле. Наиболее оптимистично настроены предприятия промышленности (значение индекса - 54,1)", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, по данным НБУ, во II квартале 2019 года ожидания руководителей украинских предприятий по деловой активности несколько ухудшились.

Напомним, по данным Госстата, индикатор деловой уверенности в промышленности в III квартале 2019 года повысился по сравнению с II кварталом года на 0,9 п.п. и составляет минус 4,3%, в перерабатывающей промышленности этот показатель повысился на 0,6 п.п. и составляет минус 4,5%.