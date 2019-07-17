Деловые ожидания украинского бизнеса ухудшились

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Ожидания повышения зарплат также падают

Ожидания руководителей украинских предприятий относительно деловой активности несколько ухудшились. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Деловые ожидания предприятий Украины от Национального банка за II квартал 2019 года.

По данным опроса, индекс деловых ожиданий на следующие 12 месяцев составляет 117,8% (в предыдущем квартале - 119,7%).

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Результаты свидетельствуют, что более четверти компаний (29,5%) ожидают улучшения своего финансово-экономического положения в течение следующих 12 месяцев, а 6,6% - ухудшения.

Пятая часть компаний (19,1%) прогнозирует, что количество работников на их предприятиях будет расти. А 14,7% компаний ожидают сокращения персонала.

В то же время бизнес снизил ожидания относительно повышения зарплаты работникам. Выросла доля компаний (с 25,4% до 33,7%), которые прогнозируют неизменность расходов на оплату труда в течение следующих 12 месяцев. Однако до 65,4% сократилась доля компаний, которые считают, что их расходы на оплату труда работников в течение следующих 12 месяцев вырастут (в предыдущем опросе - 74,1%). Менее одного процента компаний прогнозируют снижение зарплат.

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Очередной опрос НБУ был проведен с 3 мая по 4 июня 2019 года среди руководителей 699 предприятий. Опрос репрезентативный по основным видам и направлениям деятельности, размерам предприятий с количеством работников.

Напомним, показатель индекса инвестиционной привлекательности Украины, который измеряет Европейская бизнес ассоциация, снизился в первой половине 2019 года до 2,85 баллов из 5-ти возможных и оказался в отрицательной плоскости. Для сравнения, показатель предыдущего периода составлял 3,07 и демонстрировал нейтральное отношение инвесторов к бизнес-климата страны.

Напомним, по данным опроса НБУ, во втором квартале 2019 года руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 28,82 грн/доллар.