Ділові очікування українського бізнесу покращилися

Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у вересні 2019 року, який розраховує Національний банк, зріс на 2,1 п.п. до позначки 56,6. Про це свідчать дані щомісячного опитування підприємств України, оприлюднені на сайті НБУ.

Як зазначили в НБУ, значення індексу, як і раніше, перевищує нейтральний рівень у 50 пунктів, що сигналізує про збереження оптимістичних очікувань бізнесу.

За даними опитування, у вересні усі сектори схвально оцінили результати економічної діяльності. Підприємства також очікували зростання обсягів нових замовлень, вартості послуг підрядників та закупівельних цін. Найоптимістичніше були налаштовані компанії, які надають послуги.

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Національний банк провів опитування підприємств України 1-20 вересня 2019 року серед 104 менеджерів підприємств.

Нагадаємо, дані Національного банку за II квартал 2019 року свідчили про те, що, очікування керівників українських підприємств щодо ділової активності трохи погіршилися.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Держстату, індикатор ділової впевненості в промисловості в III кварталі 2019 року підвищився порівняно з II кварталом року на 0,9 п. п. і становить мінус 4,3%, у переробній промисловості цей показник підвищився на 0,6 в. п. і становить мінус 4,5%.