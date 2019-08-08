Украинские промышленники улучшили ожидания

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Индикаторы незначительно выросли

Индикатор деловой уверенности в промышленности в III квартале 2019 года повысился по сравнению со II кварталом года на 0,9 п.п. и составляет минус 4,3%, в перерабатывающей промышленности этот показатель повысился на 0,6 п.п. и составляет минус 4,5%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Государственную службу статистики.

ukrstat.gov.ua

По данным статистически ведомства, индикатор делового климата в промышленности не изменился по сравнению с I кварталом и составил 0,5%, в перерабатывающей промышленности этот индикатор также не изменился по сравнению с предыдущим кварталом и составляет плюс 0,6%.

ukrstat.gov.ua

Индикатор деловой уверенности и индикатор делового климата рассчитаны в соответствии с Методикой расчета индикаторов деловых ожиданий в соответствии с требованиями расширенного Специального стандарта распространения данных Международного валютного фонда. Всего было опрошено 1500 предприятий.

Напомним, объемы промышленного производства в июне 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 2,3%.

Как сообщало РБК-Украина, Индекс потребительских настроений в Украине, который рассчитывает Info Sapiens, в июне 2019 года составил 82,4, что на 0,4 п. меньше, чем в мае.