Справу про стрілянину в дитину перекваліфіковано на умисне вбивство

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні поранена поліцейськими в Київській області дитина померла

Правоохоронці перекваліфікували підозра поліцейським, які стріляли у дитини в Переяслав-Хмельницькому, на умисне вбивство. Про це Facebook написав Генпрокурор Юрій Луценко.

Прокурори Київської обласної прокуратури змінюють підозру з перекваліфікацією вчиненого ними злочину на 2 ч. ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство)

Підозри будуть завтра вручені двом поліцейським в Голосіївському суді міста Києва вранці о 9:00, де їм буде обиратися запобіжний захід. Прокуратура буде наполягати на утриманні під вартою.

Сьогодні Луценко підписав листа на ім'я міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з вимогою звільнити з посади керівника райвідділу поліції.

Нагадаємо, у київській лікарні помер п'ятирічний хлопчик Кирило, який отримав вогнепальне поранення в голову в Переяславі-Хмельницькому Київської області.

Як відомо, 1 червня п'яні співробітники патрульної поліції в місті Переяслав-Хмельницький вирішили постріляти по металевим банкам. В результаті стрілянини вони потрапили у малолітнього хлопчика, який в цей час знаходився на дитячому майданчику неподалік від будинку, де поліцейські стріляли. Дитина отримала важкі тілесні ушкодження та був госпіталізований.

За процесуального керівництва прокуратури Київської області двом поліцейським повідомлено про підозру у стрільбі по 5-річній дитині під Києвом.

Сьогодні головний лікар Київського міського центру нейрохірургії Олександр Гончарук під час брифінгу заявив, що стан 5-річного хлопчика, який отримав вогнепальне поранення в Переяславі-Хмельницькому, вкрай важкий.

Президент України Володимир Зеленський взяв справу про стрілянину по дитині в Переяслав-Хмельницькому під особистий контроль.