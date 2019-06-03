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Врачи рассказали о состоянии ребенка, которого ранили полицейские

Новости » Общество    03.06.2019 - 15:10
Врачи рассказали о состоянии ребенка, которого ранили полицейские
Иллюстративное фото (Christopher Furlong/Getty Images)

Состояние 5-летнего мальчика крайне тяжелое

Состояние 5-летнего мальчика, который получил огнестрельное ранение в Переяславе-Хмельницком, крайне тяжелое. Об этом заявил главный врач Киевского городского центра нейрохирургии Александр Гончарук во время брифинга.

По его словам, пуля еще в мозге и доставать ее при таком состоянии нельзя.

В настоящее время ребенок находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Травма очень тяжелая с повреждением мозга, левого полушария. Врач пояснил, что если удалять пулю, то сейчас это дополнительное травмирование мозга.

Напомним, 31 мая выпившие сотрудники патрульной полиции в городе Переяслав-Хмельницкий решили пострелять по металлическим банкам. В результате стрельбы они попали в малолетнего мальчика, который в это время находился на детской площадке неподалеку от дома, где стреляли полицейские. Ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован.

По процессуальному руководству прокуратуры Киевской области двум полицейским сообщено о подозрении в стрельбе по 5-летнему ребенку под Киевом. 

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