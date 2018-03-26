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Дело Скрипаля: российских дипломатов высылают из ряда стран (обновляется)

НовостиПолитика    26.03.2018 - 17:29
Фото: из-за дела Скрипаля страны высылают российских дипломатов (коллаж РБК-Украина)
Фото: из-за дела Скрипаля страны высылают российских дипломатов (коллаж РБК-Украина)

Отравление Скрипаля и его дочери произошло 4 марта в Великобритании

Из-за отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании ряд стран, в частости из Євросоюза, а также Соединенные Штаты Америки и Канада приняли решение выслать российских дипломатов.

В частности, на данный момент к решению Великобритании о высылке российских дипломатов присоединились 16 стран.

Из-за дела Скрипаля российских дипломатов высылают:

  1. Украина (13 дипломатов);
  2. Франция (4 дипломатов);
  3. Польша (4 дипломатов);
  4. Эстония (1 человека - военного атташе);
  5. Литва (3 дипломатов);
  6. Дания (2 дипломатов);
  7. Латвия (одного дипломата и сотрудника "Аэрофлота");
  8. Италия (2 дипломатов);
  9. Нидерланды (2 дипломатов);
  10. Германия (4 дипломатов)
  11. Чехия (3 дипломатов);
  12. Канада (4 дипломатов);
  13. Финляндия (1 дипломата);
  14. Румыния (1 дипломата);
  15. Хорватия (1 дипломата);
  16. США (60 дипломатов, США также намерены закрыть консульство РФ в Сиэтле).

Первой решение выслать из страны российских дипломатов приняла Великобритания. Так Британия возложила ответственность за инцидент со Скрипалем на Россию и приняла решение о высылке из страны 23 российских дипломатов. В ответ Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон грата 23 британских дипломатов.

Отравление Скрипаля

4 марта 2018 года бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери. Скрипаль с дочкой до сих пор в реанимации в критическом состоянии.

Позже премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль был отравлен разработанным в России веществом "Новичок". Тогда же она потребовала от Москвы ответа на вопрос о том, как это ядовитое вещество попало в Солсбери.

Кроме того, британский министр иностранных дел Борис Джонсон сообщал, что ему хотелось бы, чтобы Лондон вел расследование дела об отравлении Скрипаля совместно с Москвой. Кроме того, он заявлял, что у Великобритании есть доказательства того, что в течение последних десяти лет Россия занималась разработкой и накоплением запасов отравляющего вещества для убийств "Новичок".

Россия свою причастность к отравлению Скрипаля отрицает.

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Темы: Дело Скрипаля    Теги публикации: Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, отравление  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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