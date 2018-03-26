Дело Скрипаля: российских дипломатов высылают из ряда стран (обновляется)

Отравление Скрипаля и его дочери произошло 4 марта в Великобритании

Из-за отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании ряд стран, в частости из Євросоюза, а также Соединенные Штаты Америки и Канада приняли решение выслать российских дипломатов.

В частности, на данный момент к решению Великобритании о высылке российских дипломатов присоединились 16 стран.

Из-за дела Скрипаля российских дипломатов высылают:

Украина (13 дипломатов); Франция (4 дипломатов); Польша (4 дипломатов); Эстония (1 человека - военного атташе); Литва (3 дипломатов); Дания (2 дипломатов); Латвия (одного дипломата и сотрудника "Аэрофлота"); Италия (2 дипломатов); Нидерланды (2 дипломатов); Германия (4 дипломатов) Чехия (3 дипломатов); Канада (4 дипломатов); Финляндия (1 дипломата); Румыния (1 дипломата); Хорватия (1 дипломата); США (60 дипломатов, США также намерены закрыть консульство РФ в Сиэтле).

Первой решение выслать из страны российских дипломатов приняла Великобритания. Так Британия возложила ответственность за инцидент со Скрипалем на Россию и приняла решение о высылке из страны 23 российских дипломатов. В ответ Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон грата 23 британских дипломатов.

Отравление Скрипаля

4 марта 2018 года бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери. Скрипаль с дочкой до сих пор в реанимации в критическом состоянии.

Позже премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль был отравлен разработанным в России веществом "Новичок". Тогда же она потребовала от Москвы ответа на вопрос о том, как это ядовитое вещество попало в Солсбери.

Кроме того, британский министр иностранных дел Борис Джонсон сообщал, что ему хотелось бы, чтобы Лондон вел расследование дела об отравлении Скрипаля совместно с Москвой. Кроме того, он заявлял, что у Великобритании есть доказательства того, что в течение последних десяти лет Россия занималась разработкой и накоплением запасов отравляющего вещества для убийств "Новичок".

Россия свою причастность к отравлению Скрипаля отрицает.