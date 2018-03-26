Дело Скрипаля: российских дипломатов высылают из ряда стран (обновляется)

Отравление Скрипаля и его дочери произошло 4 марта в Великобритании
Из-за отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании ряд стран, в частости из Євросоюза, а также Соединенные Штаты Америки и Канада приняли решение выслать российских дипломатов.
В частности, на данный момент к решению Великобритании о высылке российских дипломатов присоединились 16 стран.
Первой решение выслать из страны российских дипломатов приняла Великобритания. Так Британия возложила ответственность за инцидент со Скрипалем на Россию и приняла решение о высылке из страны 23 российских дипломатов. В ответ Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон грата 23 британских дипломатов.
4 марта 2018 года бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери. Скрипаль с дочкой до сих пор в реанимации в критическом состоянии.
Позже премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль был отравлен разработанным в России веществом "Новичок". Тогда же она потребовала от Москвы ответа на вопрос о том, как это ядовитое вещество попало в Солсбери.
Кроме того, британский министр иностранных дел Борис Джонсон сообщал, что ему хотелось бы, чтобы Лондон вел расследование дела об отравлении Скрипаля совместно с Москвой. Кроме того, он заявлял, что у Великобритании есть доказательства того, что в течение последних десяти лет Россия занималась разработкой и накоплением запасов отравляющего вещества для убийств "Новичок".
Россия свою причастность к отравлению Скрипаля отрицает.