Справа Скрипаля: російських дипломатів висилають з ряду країн (оновлюється)

Отруєння Скрипаля і його дочки відбулося 4 березня у Великобританії

Через отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля у Великобританії ряд країн, зокрема, учасниці Євросоюзу, а також Сполучені Штати Америки і Канада прийняли рішення вислати російських дипломатів.

Зокрема, на даний момент до рішення Великобританії про висилку російських дипломатів приєдналися 19 країн. Таким чином, на даний момент прийнято рішення про видворення 135 росіянина.

Через справу Скрипаля російських дипломатів висилають:

Україна (13 дипломатів); Франція (4 дипломатів); Польща (4 дипломатів); Естонія (1 особу - військового аташе); Литва (3 дипломатів); Данія (2 дипломатів); Латвія (одного дипломата і співробітника "Аерофлоту"); Італія (2 дипломатів); Нідерланди (2 дипломатів); Німеччина (4 дипломатів) Чехія (3 дипломатів); Канада (4 дипломатів); Фінляндія (1 дипломата); Румунія (1 дипломата); Хорватія (1 дипломата); США (60 дипломатів, США також мають намір закрити консульство РФ в Сіетлі) Швеція (1 дипломата); Албанія (2 дипломатів). Іспанія (2 дипломатів).

Першою рішення вислати з країни російських дипломатів прийняла Великобританія. Так Британія поклала відповідальність за інцидент зі Скрипалем на Росію і прийняла рішення про висилку з країни 23 російських дипломатів. У відповідь Міністерство закордонних справ РФ оголосило персонами нон грата 23 британських дипломатів.

Реакція Росії на видворення дипломатів

У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації заявили, що вважають "недружніми" рішення низки країн про видворення російських дипломатів.

"Висловлюємо рішучий протест у зв'язку з прийнятим низкою країн-членів ЄС і НАТО рішенням про висилку російських дипломатів. Розглядаємо цей крок як недружній і такий, що не відповідає завданням та інтересам встановлення причин і пошуку винних в інциденті, що стався 4 березня в Солсбері", - йдеться в заяві МЗС РФ.

Крім того, в російському зовнішньополітичному відомстві видворення дипломатів РФ назвали "провокаційним жестом горезвісної солідарності з Лондоном", який "є продовженням конфронтаційної лінії на ескалацію ситуації".

"У російської сторони, незважаючи на наші неодноразові звернення до Лондону, немає ніякої інформації на даний рахунок. Само собою зрозуміло, що вказаний недружній крок цієї групи країн не пройде безслідно і ми на нього відреагуємо", - йдеться в заяві.

Отруєння Скрипаля

4 березня 2018 року колишній російський подвійний агент Сергій Скрипаль і його дочка були виявлені без свідомості на лавці в торговому центрі The Maltings в Солсбері. Скрипаль з донькою досі в реанімації в критичному стані.

Пізніше прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль був отруєний розробленим в Росії речовиною "Новачок". Тоді ж вона зажадала від Москви відповіді на питання про те, як ця отруйна речовина потрапила в Солсбері.

Крім того, британський міністр закордонних справ Борис Джонсон повідомляв, що йому хотілося б, щоб Лондон вів розслідування справи про отруєння Скрипаля спільно з Москвою. Крім того, він заявляв, що у Великобританії є докази того, що протягом останніх десяти років Росія займалася розробкою і накопиченням запасів отруйної речовини для вбивств "Новачок".

Росія свою причетність до отруєння Скрипаля заперечує.