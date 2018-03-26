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Канада выдворяет 4 российских разведчиков под дипломатическим прикрытием

НовостиПолитика    26.03.2018 - 17:29
Фото: Христя Фриланд (facebook.com-CanadaFP)
Фото: Христя Фриланд (facebook.com-CanadaFP)

Заявки на включение трех россиян в дипмиссию отклонены

Канада решила выдворить 4 российских разведчиков, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве РФ в стране. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, передает Reuters.

Как сообщается, Канада приняла такое решение в связи с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Британии.

По словам главы канадского МИД, меры приняты к семи россиянам, в частности отклонены заявки российского правительства на включение в состав дипломатической миссии в Канаде еще троих граждан РФ.

"Канада сегодня применяет меры в отношении семи российских работников. Мы выдворяем четырех дипломатов РФ, работающих в посольстве РФ в Оттаве и генконсульстве РФ в Монреале. Эти четверо идентифицированы как офицеры разведки, использующие статус дипломата, чтобы подрывать безопасность Канады и вмешиваться в нашу демократию", - заявила Фриланд.

Напомним, глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что 14  из 28 стран-членов Европейского союза (ЕС) решили выслать дипломатов России в качестве меры солидарности с Лондоном по делу об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля.

Соединенный штаты Америки выслали 60 российских дипломатов и закрыли консульство в Сиэтле.

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Темы: Дело Скрипаля    Теги публикации: Канада, отравление, шпион  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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