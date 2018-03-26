Дипломаты должны покинуть страну в течение недели

Франция выдворит четырех российских дипломатов в связи с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Солсбери (Великобритания). Об этом сообщает Reuters.

"Франция выдворит четырех российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля", - сказал в понедельник французский дипломатический источник.

По словам источника, дипломаты должны покинуть страну в течение недели.

Напомним, сегодня, 26 марта, Администрация президента США Дональда Трампа распорядилась выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть консульство РФ в Сиэтле. Так, из США будут высланы 12 российских дипломатов при ООН в Нью-Йорке и 48 сотрудников посольства России в Вашингтоне из-за "тайных операций разведки, которые подрывают национальную безопасность США".

Украина также приняла решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов в ответ на химическую атаку в Солсбери, связанную с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля.

В целом решение о высылке российских дипломатов приняли 14 стран Евросоюза.