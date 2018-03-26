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Франция выдворит четырех российских дипломатов

НовостиПолитика    26.03.2018 - 16:22
Фото: Здание Министерства иностранных дел Франции (flickr.com-zagreusfm)
Фото: Здание Министерства иностранных дел Франции (flickr.com-zagreusfm)

Дипломаты должны покинуть страну в течение недели

Франция выдворит четырех российских дипломатов в связи с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Солсбери (Великобритания). Об этом сообщает Reuters.

"Франция выдворит четырех российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля", - сказал в понедельник французский дипломатический источник.

По словам источника, дипломаты должны покинуть страну в течение недели.

Напомним, сегодня, 26 марта, Администрация президента США Дональда Трампа распорядилась выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть консульство РФ в Сиэтле. Так, из США будут высланы 12 российских дипломатов при ООН в Нью-Йорке и 48 сотрудников посольства России в Вашингтоне из-за "тайных операций разведки, которые подрывают национальную безопасность США".

Украина также приняла решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов в ответ на химическую атаку в Солсбери, связанную с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля.

В целом решение о высылке российских дипломатов приняли 14 стран Евросоюза.

США решили выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть консульство в Сиэтле Дело Скрипаля: Украина выдворит 13 российских дипломатов
Теги публикации: Франция, Российская Федерация  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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