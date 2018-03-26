Польша решила выслать из страны 4 российских дипломатов

Такие меры приняты в связи с делом об отравлении Скрипаля

Польша решила выслать из страны четырех российских дипломатов. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, сообщает "Польское радио".

"В качестве солидарности с Лондоном, после убийства бывшего агента российской военной разведки Сергея Скрипаля, Варшава выдворила 4 российских дипломатов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в частности, сегодня утром, 26 марта 2018 года, в МИД Польши были вызваны посол России в Польше Сергей Андреев и его секретарь, в ходе встречи им было сообщено о решении Варшавы.

Напомним, ранее председатель Европейского совета Дональд Туск заявлял, что 14 из 28 стран-членов Европейского союза (ЕС) решили выслать российских дипломатов в качестве меры солидарности с Лондоном по делу об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля.

Отметим, Администрация президента США Дональда Трампа решила выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть консульство РФ в Сиэтле.