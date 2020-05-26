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Дело Шеремета: суд продлил арест Кузьменко

Новости » Общество     26.05.2020 - 02:17
Дело Шеремета: суд продлил арест Кузьменко
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Суд продлил ее арест еще на два месяца.

Печерский районный суд города Киева оставил под стражей подозреваемую в организации убийства журналиста Павла Шеремета Юлию Кузьменко. Суд продлил ее арест еще на два месяца.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так, Юлия Кузьменко останется под стражей до 24 июля.

Отметим, что 12 декабря прошлого года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявления подозрений фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве вследствие взрыва автомобиля.

Напомним, 1 апреля Печерский районный суд города Киева продлил до 30 мая содержание под стражей Юлии Кузьменко.

Также сообщалось, что Национальная полиция готовит дело об убийстве Шеремета в суд.

Кроме того, следствие по делу об убийстве Павла Шеремета завершилось.

Добавим, что материалы по Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь выделили в отдельное уголовное производство и, соответственно, им изменили подозрения.

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Автор: Надежда Собенко

Теги Новости Украины Павел Шеремет
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