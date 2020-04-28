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Дело Шеремета: Кузьменко оставили под стражей

Новости » Общество     28.04.2020 - 17:43
Дело Шеремета: Кузьменко оставили под стражей
Фото: Юлия Кузьменко (РБК-Украина)

Юлия Кузьменко останется под стражей до 30 мая

Киевский апелляционный суд рассмотрел жалобу защиты подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлию Кузьменко, и оставил ее без удовлетворения. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Так, 28 апреля судья судебной палаты по рассмотрению уголовных дел апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение следственного судьи Печерского районного суда Киева от 1 апреля, которой удовлетворено ходатайство прокуратуры и продлен по подозреваемого Кузьменко срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 30 мая 2020 года включительно.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 1 апреля 2020 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 апреля Печерский районный суд города Киева продлил на два месяца (до 30 мая) содержание под стражей подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко.

Кроме того, следственное управление Министерства внутренних дел проводило обыски дома у подозреваемой Юлии Кузьменко.

Ранее в Офисе генпрокурора заявляли, что для передачи в суд материалов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета на данный момент собрано недостаточное количество доказательств.

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