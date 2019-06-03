Дело полицейских о стрельбе по ребенку рассмотрит Голосеевский суд

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ходатайство о применении мер пресечения полицейским поступили в Голосеевский районный суд

Меры подозреваемым полицейским в стрельбе по ребенку в Киевской области будет выбирать Голосеевский суд города Киева. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Ходатайство о применении мер пресечения в отношении сотрудников Переяслав-Хмельницкого отдела полиции в Киевской области, которые подозреваются в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений 5-летнему мальчику, поступили в Голосеевский районный суд города Киева.

Пресс-служба суда отмечает, что официальная информация о результатах осуществления автораспределения указанных ходатайств и определения следственного судьи станет известной только завтра, 4 июня. Это связано с принципами использования автоматизированной системы документооборота в Голосеевском районном суде города Киева. В частности, распределение судебных дел осуществляется с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00. Указанные постановления поступили в суд в 17:22.

Напомним, 31 мая выпившие сотрудники патрульной полиции в городе Переяслав-Хмельницкий решили пострелять по металлическим банкам. В результате стрельбы они попали в малолетнего мальчика, который в это время находился на детской площадке неподалеку от дома, где стреляли полицейские. Ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован.

По процессуальному руководству прокуратуры Киевской области двум полицейским сообщено о подозрении в стрельбе по 5-летнему ребенку под Киевом.

Сегодня главный врач Киевского городского центра нейрохирургии Александр Гончарук во время брифинга заявил, что состояние 5-летнего мальчика, который получил огнестрельное ранение в Переяславе-Хмельницком, крайне тяжелое.

Президент Украины Владимир Зеленский взял дело о стрельбе по ребенку в Переяслав-Хмельницком под личный контроль.