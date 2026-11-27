Ціни на АЗС 27 листопада: скільки коштує бензин, дизель та газ сьогодні
У п'ятницю, 27 листопада, українські мережі АЗС дещо сповільнили темпи зниження цін на пальне, проте окремі оператори продовжили переписувати стели. Помітне здешевлення влаштувала державна мережа "Укрнафта", яка скинула до 4 гривень на літрі дизелю, а SOCAR знизив вартість скрапленого газу.
Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Ситуація на ринку
"Укрнафта" обвалила ціни: Державна мережа "Укрнафта" знизила вартість фірмового бензину 95 Energy одразу на 3,00 грн/л (до 79,90 грн/л), зрівнявши його у ціні зі звичайним А-95. Крім того, стандартний дизель подешевшав на 2,00 грн/л (до 93,90 грн/л), а фірмовий ДП Energy втратив одразу 4,00 грн/л (до 93,90 грн/л). Також на 1,00 грн/л знизився цінник на автогаз - до 60,90 грн/л.
SOCAR підтягнув ціну автогазу до конкурентів: Мережа SOCAR знизила вартість скрапленого газу на 60 копійок - до 62,90 грн/л, зрівнявши його із цінниками в OKKO та WOG. Решта позицій у мережі не змінилася.
OKKO, WOG та UPG взяли паузу: Оператори OKKO, WOG та UPG у п'ятницю зберегли всі цінники на рівні попереднього дня.
Деталізація цін на АЗС 27 листопада
OKKO
- Бензин Pulls 100: 94,90 грн
- Бензин Pulls 95: 87,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 84,90 грн
- ДП Pulls: 102,90 грн
- ДП Євро: 99,90 грн
- Газ: 62,90 грн
WOG
- Бензин 100: 94,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 87,90 грн
- Бензин 95 Євро: 84,90 грн
- ДП Mustang: 104,90 грн
- ДП Євро-5: 99,90 грн
- Газ: 62,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 95,90 грн
- Бензин NANO 95: 88,90 грн
- Бензин А-95: 85,90 грн
- ДП NANO Extro: 104,00 грн
- ДП NANO: 101,00 грн
- Газ: 62,90 грн (-60 коп)
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 79,90 грн (-3 грн)
- Бензин А-95: 79,90 грн
- Бензин А-92: 77,90 грн
- ДП (Energy): 93,90 грн (-4 грн)
- ДП: 93,90 грн (-2 грн)
- Газ: 60,90 грн (-1 грн)
UPG
- Бензин UPG 100: 93,90 грн
- Бензин UPG 95: 82,90 грн
- Бензин A-95: 80,90 грн
- ДП upgDIESEL: 97,90 грн
- ДП EURO DIESEL: 95,46 грн
- Газ: 60,90 грн