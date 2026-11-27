У п'ятницю, 27 листопада, українські мережі АЗС дещо сповільнили темпи зниження цін на пальне, проте окремі оператори продовжили переписувати стели. Помітне здешевлення влаштувала державна мережа "Укрнафта", яка скинула до 4 гривень на літрі дизелю, а SOCAR знизив вартість скрапленого газу.

Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Ситуація на ринку

"Укрнафта" обвалила ціни: Державна мережа "Укрнафта" знизила вартість фірмового бензину 95 Energy одразу на 3,00 грн/л (до 79,90 грн/л), зрівнявши його у ціні зі звичайним А-95. Крім того, стандартний дизель подешевшав на 2,00 грн/л (до 93,90 грн/л), а фірмовий ДП Energy втратив одразу 4,00 грн/л (до 93,90 грн/л). Також на 1,00 грн/л знизився цінник на автогаз - до 60,90 грн/л.

SOCAR підтягнув ціну автогазу до конкурентів: Мережа SOCAR знизила вартість скрапленого газу на 60 копійок - до 62,90 грн/л, зрівнявши його із цінниками в OKKO та WOG. Решта позицій у мережі не змінилася.

OKKO, WOG та UPG взяли паузу: Оператори OKKO, WOG та UPG у п'ятницю зберегли всі цінники на рівні попереднього дня.

Фото: ціни на АЗС 27 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 27 листопада

OKKO

Бензин Pulls 100: 94,90 грн

Бензин Pulls 95: 87,90 грн

Бензин А-95 Євро: 84,90 грн

ДП Pulls: 102,90 грн

ДП Євро: 99,90 грн

Газ: 62,90 грн

WOG

Бензин 100: 94,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 87,90 грн

Бензин 95 Євро: 84,90 грн

ДП Mustang: 104,90 грн

ДП Євро-5: 99,90 грн

Газ: 62,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 95,90 грн

Бензин NANO 95: 88,90 грн

Бензин А-95: 85,90 грн

ДП NANO Extro: 104,00 грн

ДП NANO: 101,00 грн

Газ: 62,90 грн (-60 коп)

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 79,90 грн (-3 грн)

Бензин А-95: 79,90 грн

Бензин А-92: 77,90 грн

ДП (Energy): 93,90 грн (-4 грн)

ДП: 93,90 грн (-2 грн)

Газ: 60,90 грн (-1 грн)

UPG