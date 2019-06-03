Справу про поранення дитини поліцейськими перекваліфіковано

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Поліцейським, які поранили 5-річного хлопчика, перекваліфікували статтю на більш важку

Поліцейським, які поранили 5-річного хлопчика в Переяславі-Хмельницькому Київської області, змінили кваліфікацію злочину і готують клопотання до суду про взяття їх під варту. Про це заявила прес-секретар Державного бюро розслідувань Анжеліка Іванова, передає "Громадське".

За її словами, підозрювані в даний час знаходяться в слідчому ізоляторі. Слідчі ДБР зараз вирішують питання про кваліфікацію даного злочину.

"Найближчим часом відбудеться попереднє засідання, на якому буде обрана міра запобіжного заходу щодо затриманих. Слідчі ДБР готують клопотання про взяття їх під варту. Зараз злочин кваліфікується за статтею 296 ч. 4 - це хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї. Санкція цієї статті передбачає до 7 років позбавлення волі", - заявила Іванова.

Вона також зазначила, що двоє патрульних поліцейських, які були в стані алкогольного сп'яніння, стріляли по бляшаних банках з території приватного сектору, неподалік пішохідної зони.

Нагадаємо, п'яні співробітники патрульної поліції в місті Переяслав-Хмельницький вирішили постріляти по металевим банкам. В результаті стрілянини вони потрапили у малолітнього хлопчика, який в цей час знаходився на дитячому майданчику неподалік від будинку, де поліцейські стріляли. Дитина отримала важкі тілесні ушкодження та був госпіталізований.

За процесуального керівництва прокуратури Київської області двом поліцейським повідомлено про підозру у стрільбі по 5-річній дитині під Києвом.

Сьогодні головний лікар Київського міського центру нейрохірургії Олександр Гончарук під час брифінгу заявив, що стан 5-річного хлопчика, який отримав вогнепальне поранення в Переяславі-Хмельницькому, вкрай важкий.

Президент України Володимир Зеленський взяв справу про стрілянину по дитині в Переяслав-Хмельницькому під особистий контроль.