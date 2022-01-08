Дело против Порошенко ослабляет Украину, - эксперт

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на научного директора Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, профессора кафедры политологии НаУКМА Алексея Гараня в Facebook.

По его словам, дело не в Порошенко, а в том, что перед путинской агрессией, власть разъединяет страну и давит на государственную оппозицию.

"Как бы мы не относились к Порошенко, но он с 2014 года возглавлял страну, которая воевала, создавал международную коалицию в защиту Украины", - напомнил ученый.