Дело против Порошенко ослабляет Украину, - эксперт
Преследование пятого президента Петра Порошенко ослабляет Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на научного директора Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, профессора кафедры политологии НаУКМА Алексея Гараня в Facebook.
По его словам, дело не в Порошенко, а в том, что перед путинской агрессией, власть разъединяет страну и давит на государственную оппозицию.
"Как бы мы не относились к Порошенко, но он с 2014 года возглавлял страну, которая воевала, создавал международную коалицию в защиту Украины", - напомнил ученый.
Напомним, вчера Печерский районный суд Киева арестовал все имущество Порошенко по делу о государственной измене и пособничестве террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР".
После этого его защита распространила информацию о том, что якобы были арестованы активы двух телеканалов.
Подробности этого дела читайте в материале "Угольное дело. В чем обвиняют Порошенко, и причем здесь Медведчук".