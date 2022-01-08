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Дело против Порошенко ослабляет Украину, - эксперт

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Киев, Суббота 08 января 2022 15:55
Дело против Порошенко ослабляет Украину, - эксперт Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Преследование пятого президента Петра Порошенко ослабляет Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на научного директора Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, профессора кафедры политологии НаУКМА Алексея Гараня в Facebook.

По его словам, дело не в Порошенко, а в том, что перед путинской агрессией, власть разъединяет страну и давит на государственную оппозицию.

"Как бы мы не относились к Порошенко, но он с 2014 года возглавлял страну, которая воевала, создавал международную коалицию в защиту Украины", - напомнил ученый.

Напомним, вчера Печерский районный суд Киева арестовал все имущество Порошенко по делу о государственной измене и пособничестве террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР".

После этого его защита распространила информацию о том, что якобы были арестованы активы двух телеканалов.

Подробности этого дела читайте в материале "Угольное дело. В чем обвиняют Порошенко, и причем здесь Медведчук".

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